En 2020, un consortium composé de deux jeunes firmes d’architecture, Agence spatiale et Appareil Architecture, remportait le concours organisé par le Lab-École pour la construction de l’Étincelle, à Saguenay. Accompagnés dans ce projet par la firme d’architecture BGLA, un acteur d’expérience dans le secteur éducatif, les concepteurs ont imaginé un environnement scolaire familier et chaleureux, qui accueille les élèves depuis la rentrée 2022. Quatre prix d’architecture sont venus couronner cette école primaire qui n’a rien de traditionnel.

« Il y a plein de choses qui fonctionnent bien dans l’école traditionnelle, mais je pense qu’on requestionne présentement la nécessité d’enseigner dans une salle de cours telle qu’on l’a connue, pour créer plutôt des contextes d’apprentissage innovants et arrimés à leur époque », a pu constater la fondatrice d’Appareil Architecture, Kim Pariseau, en travaillant en étroite collaboration avec les enseignants de l’Étincelle.

PHOTO FOURNIE PAR KIM PARIZEAU Les architectes du projet l’Étincelle : Stéphane Gilbert, de BGLA architecture, Kim Parizeau, d’Appareil Architecture, et Étienne Bernier, d’Agence spatiale

À trois têtes, l’équipe de conception est partie d’une prémisse : déstructurer la grosse école. La solution a été de la fragmenter en plusieurs petites maisons juxtaposées qui créent un environnement rassurant. Le nombre total de pieds est le même que dans une école traditionnelle, mais l’espace se développe différemment. Chaque section abrite les élèves d’un même niveau scolaire. Chacune a sa propre entrée, ses classes, ses vestiaires, ses espaces communs organisés autour des besoins de ses jeunes pensionnaires.

Construite en « U », la structure comprend une aile consacrée aux classes et une autre pour les aires communes. Y trône un gradin rassembleur relié à des laboratoires collectifs. Le dernier segment englobe la salle des professeurs et l’entrée principale. Logés sous cet espace administratif, au rez-de-jardin, les élèves de maternelle bénéficient d’une proximité avec le personnel enseignant et d’un sentiment accru de protection.

Une cour rassembleuse

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Invisible de la rue, la cour est enveloppée par son environnement. L’ajout de buttes et les dénivelés naturels du terrain sont utilisés pour ériger un amphithéâtre naturel et des surfaces où les enfants peuvent grimper.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Un parcours sportif favorise l’activité physique avec des jeux individuels et collectifs. La galerie couverte permet aux enfants de profiter de l’extérieur lors des jours de pluie. 1 /2



La cour intérieure est l’élément qui relie ces différents morceaux et qui fait office de lieu de rassemblement. Orientée au sud, cette aire de jeu et d’apprentissage profite d’un microclimat à l’abri des vents, de la pluie et des assauts de l’hiver saguenéen. De là, les enfants entrent directement dans leur maisonnette le matin et en sortent régulièrement pour profiter d’une diversité d’espaces récréatifs : des zones pour circuler à vélo ou à trottinette, des jeux, des buttes, mais aussi un grand tableau et des assises en bois qui peuvent être utilisés pour un cours en plein air.

La topographie est ondulante et intimise l’espace récréatif. Ce dénivelé génère une pente utilisée pour glisser et grimper, ainsi qu’un amphithéâtre. Malgré l’absence de clôture, les lieux sont délimités de manière naturelle et restent ouverts à tous et en tout temps. Les enfants y sont les bienvenus les fins de semaine et saisissent cette occasion de profiter de leur cour en dehors des heures de classe.

Protéger les arbres existants du parc Saint-Joachim a été un tour de force maintenant récompensé. Tout autour de cette école nouveau genre s’étend un parc verdoyant qui accueille un parcours en forêt, des tables pour manger et un lieu de rassemblement qui sert aussi pour l’enseignement.

Aujourd’hui, tout l’espace extérieur est une plus-value et démontre qu’on peut apprendre autrement qu’en étant assis. Kim Parizeau, fondatrice d’Appareil Architecture

Bouger dehors et dedans

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Au cœur du carrefour d’apprentissage, la bibliothèque s’ouvre sur les laboratoires et un gymnase, mis à la disposition de la communauté en dehors des heures ouvrables de l’école.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Des passerelles baignées de soleil relient chaque maisonnette aux autres et offrent une vue plongeante sur la cour.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Dans les classes, un espace est réservé à la collaboration et apprend aux élèves à travailler en équipe.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Mobiles, les bureaux peuvent être agencés pour travailler en cercle, en petites équipes ou en solo. 1 /4







La cour n’est pas le seul endroit pour bouger. Des escaliers permettent de circuler d’une maison à l’autre. Les marches ont été volontairement dynamisées par des descentes et des remontées pour créer une circulation verticale dans l’établissement et promouvoir l’activité. La même stratégie s’applique dans les maisonnettes, où les espaces de collaboration, de recueillement et de rencontres sont répartis sur deux étages.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Les aires de circulation sont des lieux de socialisation qui accueillent des bibliothèques, réparties à travers l’école et près des classes.

Des bibliothèques ont été semées partout dans l’école, tout près des classes. Les enseignants se sont approprié ces lieux qu’ils utilisent et supervisent. Cette latitude se poursuit dans les salles de cours qui se prêtent, au besoin, à une pause yoga face à la fenêtre ou à un atelier de groupe.

La métamorphose est rendue possible grâce à un espace laissé vacant et à du mobilier sur mesure, facilement déplaçable, qui permet différentes configurations. Tout a été réfléchi dans une optique de pédagogie active.

Alors qu’ailleurs, certains élèves évoluent dans des milieux peu fenestrés ou sans ouvertures sur l’extérieur, ceux de l’Étincelle jouissent d’une abondance de lumière naturelle et d’une vue enviable sur l’extérieur. Chaque classe est connectée à l’environnement extérieur. La biophilie a d’ailleurs été un point clé de l’aménagement, souligne Kim Parizeau.

Plutôt que de s’assoir devant un écran, les élèves choisissent souvent de lire sur le bord des fenêtres. C’est impressionnant de voir à quel point l’espace est utilisé de manière créative. Kim Parizeau, fondatrice d’Appareil Architecture

L’école, espace public

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE La série d’espaces collectifs se complète par le Lab culinaire, visuellement connecté à un laboratoire créatif.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR APPAREIL ARCHITECTURE Chaleureux avec ses accents de bois, le gymnase sert aux élèves, mais aussi aux citoyens. 1 /2



« Dans ce type d’environnement, la hiérarchie est appelée à se redéfinir. On requestionne l’idée du professeur posté en avant de la classe devant des élèves assis en rangs. Cet élément, à lui seul, change la perception qu’on a d’une salle de cour », selon l’architecte.

Apprendre à cuisiner comme un chef tout en faisant des mathématiques ? Pourquoi pas ! « On a voulu fournir aux élèves une cuisine digne d’un restaurant avec un grand espace de préparation, des fours, un garde-manger. » Ce Lab culinaire est relié à un potager où les enfants sèment au printemps pour récolter à la rentrée des classes. En été, l’activité se poursuit grâce à l’implication de certains enfants qui continuent de s’occuper de leur petit carré de jardin.

L’école est un espace public. Pourquoi ne s’ouvrirait-elle pas à la communauté ?, demande le Lab-École dans une étude qui cherche entre autres à redéfinir la place des établissements scolaires dans leur environnement. À l’Étincelle, la salle d’exercice et les espaces collaboratifs, comme la cuisine et la bibliothèque, demeurent accessibles hors des heures de cours. Cette cohabitation vient avec un apprentissage et un respect pour l’espace commun. Elle permet ainsi de créer des ponts avec la communauté.

« On entend souvent qu’on a dû bénéficier d’un gros budget pour faire cette école, mais elle a été réalisée avec les mêmes moyens qu’une école standard », précise la porte-parole du trio d’architectes, dont la mission initiale était de rénover le bâtiment original. Ce dernier s’étant avéré en trop mauvais état, il a fallu le reconstruire. « Il faut repenser le patrimoine bâti pour mieux répondre aux besoins d’aujourd’hui et le préserver avant qu’il ne devienne vétuste. Parfois, ce sont des petits pas et des solutions très simples qui font une immense différence. »