Chroniques

Immobilier

Le dragon d’Outremont

« Ce n’est pas une bonne idée. » C’est ce que je me répète en grimpant les marches couvertes de branches et de mauvaises herbes. Je sursaute en apercevant une femme derrière l’imposante clôture. Une statue à l’effigie d’Ariane, apprendrai-je plus tard. Il n’y a aucune manière d’accéder à la demeure. L’entrée doit être de l’autre côté de la maison. Je descends l’escalier condamné en faisant gaffe de ne pas débouler. Le dragon sur le toit du château me fixe, l’air de savoir que ce n’est pas à cause de la chaleur que mes mains sont moites.