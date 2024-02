Cachez (et torturez) ce migrant que l’Europe ne saurait voir

En 2017, une vidéo de CNN montrant un marché aux esclaves en Libye avait choqué le monde et attiré l’attention sur le terrible sort des migrants qui transitent par ce pays pour atteindre l’Europe. Puis on a tourné la page. Plus de six ans plus tard, pourtant, l’horreur perdure.