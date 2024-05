Le procureur Karim A. A. Khan n’a rien laissé au hasard, lundi, avant de demander aux juges de la Cour pénale internationale de lancer des mandats d’arrêt visant le premier ministre israélien, son ministre de la Défense, ainsi que trois dirigeants du Hamas.

Sur un ton austère, il a fait une déclaration vidéo dans laquelle il explique les grandes lignes de l’enquête qui l’a mené à la conclusion qu’il est nécessaire de demander l’arrestation de Benyamin Nétanyahou et de Yoav Gallant, du gouvernement israélien, ainsi que de Yahya Sinouar, Mohammed Deif et Ismaïl Haniyeh – trois des figures de proue de l’organisation islamiste palestinienne – pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés.

M. Khan s’est lui-même rendu sur les lieux des attentats du Hamas du 7 octobre en Israël, qui ont fait 1200 morts, pour parler aux survivants tout autant qu’aux otages du Hamas libérés. Son bureau a aussi étudié des preuves documentaires, des images satellites, en plus d’interroger des victimes du conflit dans la bande de Gaza – où sept mois de bombardements et de siège quasi total ont entraîné la mort de quelque 35 000 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza, sous le contrôle du Hamas.

Par « précaution supplémentaire », le procureur a aussi rassemblé un comité d’experts du droit international et s’est entouré de conseillers spéciaux. Ces derniers ont étudié une deuxième fois les requêtes de mandat d’arrêt, sur lesquelles doivent maintenant se pencher trois juges de la Cour.

PHOTO LUIS ACOSTA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim A. A. Khan

En d’autres termes, Karim A. A. Khan, qui est en poste depuis 2021 et enquête sur la situation dans les territoires palestiniens depuis son arrivée, est plus que conscient de l’importance du geste qu’il vient de faire, lui qui fait l’objet de pression politique et de menaces diverses depuis que la rumeur de possibles mandats d’arrêt court.

On ne peut pas ignorer que sa demande sort du lot dans l’histoire de ce tribunal mis sur pied en 2002 pour juger les responsables des pires atrocités. À ce jour, sur les 51 défendeurs passés ou présents de la Cour, 48 étaient des dirigeants politiques ou des chefs de groupes armés ou de groupes terroristes originaires d’Afrique. On trouve aussi parmi les accusés un Russe et deux individus d’Ossétie du Sud. C’est aussi la même cour qui a lancé un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l’enfant de la Russie, Maria Lvova-Belova, l’an dernier.

Jamais un proche allié des grandes puissances occidentales n’a été mis en cause. Jamais avant lundi.

Benyamin Nétanyahou ne veut clairement pas faire partie de ce club peu fréquentable. Lundi, le premier ministre israélien a affirmé que la démarche de M. Khan est une « disgrâce » et un affront aux militaires israéliens et au pays entier, et ce, même si la requête le nomme lui, personnellement, en tant que décideur principal dans la guerre qui se déroule dans la bande de Gaza. Aucun militaire n’est pour le moment ciblé par le procureur.

Le président américain, Joe Biden, en a rajouté une couche en se disant scandalisé. « Je vais être clair : quoi qu’insinue le procureur, il n’y a pas d’équivalence entre Israël et le Hamas. Il n’y en a aucune. »

Or, le procureur ne met pas les deux parties à la guerre dans le même panier. Elles ne sont pas montrées du doigt pour les mêmes accusations. Pour les leaders du Hamas, on parle d’extermination, de meurtres, de prises d’otages, de viols et de torture. Pour les dirigeants israéliens, le procureur cite plutôt l’utilisation de la faim comme méthode de guerre, l’homicide intentionnel, les attaques contre la population civile, la persécution et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances.

Nous ne sommes pas dans la taille unique, mais bien dans le sur-mesure.

Et c’est au cas par cas que la Cour décidera du bien-fondé de la demande du procureur et étudiera éventuellement les accusations.

Dans cette procédure judiciaire, il n’est pas seulement question du conflit au Proche-Orient, mais bien de l’avenir de la justice pénale internationale. De sa légitimité.

Le monde regarde les yeux écarquillés les horreurs qui se déroulent au Proche-Orient depuis plus de sept mois et mesure le décalage entre les discours politiques et la réalité sur le terrain. Israël dénonce l’indignation à sens unique de plusieurs dirigeants du monde et militants propalestiniens. Le camp propalestinien est horrifié par l’appui des États-Unis et d’autres alliés occidentaux aux politiciens qui ordonnent le pilonnage de la bande de Gaza malgré les souffrances immenses qu’endurent les civils palestiniens.

Entre les deux, il manque un arbitre impartial. Un chasseur d’impunité. Et c’est de ce rôle que se sent investi le procureur Khan.

« Il est important aujourd’hui de dire les choses clairement : si nos actes ne traduisent pas notre volonté d’appliquer le droit de manière impartiale, si notre application du droit est perçue comme étant sélective, nous aurons contribué à son effondrement », écrit le juriste britannique dans sa déclaration.

Il a raison.