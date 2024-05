(Phoenix, Arizona) Archer Shelton m’explique la vie des cactus depuis quelques minutes déjà.

« Mettons-nous à l’ombre de ce palo verde, si vous voulez bien », me dit le bénévole du Jardin botanique de Phoenix en s’essuyant le front sous son chapeau officiel de jardinier.

« C’est l’arbre officiel de l’Arizona, remarquez l’écorce verte, c’est sa technique pour produire de la chlorophylle même pendant les sécheresses. Voyez ses minuscules feuilles, c’est une autre adaptation à la chaleur du désert, n’est-ce pas magnifique ? »

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Archer Shelton, bénévole au Jardin botanique de Phoenix

L’été a beau être encore loin, il a fait 38 degrés samedi et tout ce qui vit à Phoenix a sa technique d’adaptation.

Mais même pour les plantes du désert, il y a des limites au-delà desquelles elles suffoquent. L’été dernier, des dizaines de Saguaro, le cactus majestueux emblématique de l’Arizona, sont morts au jardin botanique. Des plantes d’une centaine d’années pour la plupart.

Autant en un seul été, c’était du jamais vu.

Les experts classent maintenant le Saguaro parmi les plantes les plus menacées au monde à cause du changement climatique.

Il faut dire que 2023 a été brutal. En tout, 54 jours au-delà de 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius). Dont 31 de suite au cœur de l’été. Ce qui veut dire des jours à 45, 46, 47 degrés…

PHOTO MATT YORK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un panneau affichait une température de 108 degrés Fahrenheit, soit 42 degrés Celsius, lors d’un épisode de canicule à Phoenix à l’été 2023.

Nous nous approchons d’un cactus. M. Shelton me fait observer l’extérieur en accordéon. La plante se contracte et se dilate selon la température et la quantité d’eau emmagasinée. Elle est superbement équipée pour la chaleur. Mais elle a besoin de répit, et quand même la nuit il fait au-dessus de 32 degrés, elle en arrache. D’où cette hécatombe horticole.

Les humains meurent aussi de plus en plus de chaleur à Phoenix. On a rapporté 645 décès « reliés à la chaleur » en 2023 dans le comté de Maricopa, qui englobe la ville. C’était 50 % de plus que le record établi en 2022 (425), qui elle-même dépassait de beaucoup l’année précédente en mortalité (339).

Qui meurt ? Surtout des gens sans domicile. Ou trop pauvres pour avoir un climatiseur. Ou le faire réparer. Des gens plus âgés, malades aussi.

PHOTO MATT YORK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Campement de personnes en situation d’itinérance à Phoenix, en juillet dernier

On ne peut faire à peu près aucune activité extérieure à cette température.

Plusieurs de ces morts sont le reflet de la crise des opioïdes et du logement. Perdre conscience par 20 degrés Celsius ou 45 n’a évidemment pas les mêmes conséquences.

Les médecins parlent d’une crise de santé publique ; la chaleur, même reliée à l’intoxication, fait maintenant autant de morts que les accidents de la route.

Depuis trois ans, la Ville de Phoenix a ouvert un bureau de mitigation des effets de la chaleur. Ce qui veut notamment dire ouvrir des refuges climatisés. Mais aussi mieux adapter l’urbanisme. Une mauvaise conception urbaine est elle-même un facteur de concentration de la chaleur.

La Ville a annoncé sa volonté d’augmenter massivement le couvert végétal, en plantant des arbres en grande quantité. Évidemment, cela nécessitera de l’eau, dans une ville où la population croît rapidement. Et dans un État qui est en pleine négociation de sa portion d’eau du fleuve Colorado, qui irrigue sept États américains, et d’immenses terres agricoles assoiffées.

« J’habitais depuis 20 ans à Phoenix quand je suis venu au Jardin botanique un jour du mois de mars en 2007 avec des amis en visite, dit Archer, un retraité de l’industrie minière. C’était magique. Il y avait des fleurs partout, l’odeur était incroyable. Ça m’a ouvert les yeux sur les beautés des plantes du désert. C’est comme si j’avais regardé le désert par une fenêtre depuis 20 ans sans le voir vraiment. »

Les gens souvent n’aiment pas le désert, il y a des aiguilles, des insectes… Mais c’est d’une richesse incroyable. Archer Shelton, bénévole au Jardin botanique de Phoenix

Pendant qu’il me parle, un troglodyte des cactus passe derrière nous et vient se loger dans un trou de Saguaro.

« Il paraît que c’est plus frais, là-dedans… »

PHOTO YVES BOISVERT, LA PRESSE Jardin botanique de Phoenix

La semaine après cette visite de 2007, Archer Shelton a demandé à être bénévole au jardin. La semaine suivante, il a convaincu sa femme d’arracher le gazon de la cour et de faire pousser des plantes indigènes.

« Jusque-là, notre idée d’un jardin était une pelouse verte qu’on arrose sans arrêt. Mais regardez autour de nous. C’est bien plus beau. Maintenant, notre cour est spectaculaire, et contient uniquement des plantes du désert. De plus en plus de gens abandonnent le classique Bermuda grass, qui n’est vraiment pas fait pour l’Arizona. »

Dans le fleuve asséché des problèmes, cela peut paraître une goutte. Mais chaque goutte compte dans cet État.

Archer aime tous les cactus, mais le roi, c’est tout de même le Saguaro. Il est l’objet de braconnage intensif, un crime qui entraîne de lourdes amendes et de la prison. Jusqu’à maintenant, c’est ce qui menace le plus le vert symbole du désert du Sonora. Mais les vagues de chaleur successives vont en faire tomber de plus en plus au soleil.

« Il y en a des millions dans le désert, donc tout paraît normal. Mais quand on est au bord du précipice et qu’on ne le sait pas, tout paraît normal aussi, n’est-ce pas ? dit Archer. À quelle distance sont-ils du précipice ? Personne ne peut le dire, mais on n’en a jamais vu mourir autant. Allons prendre une gorgée… »