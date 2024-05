(Notre-Dame-du-Portage) Morning man un jour, morning man tous les jours. Qu’importe le lieu. Qu’importe les circonstances.

Journaliste au Nouvelliste de Port-au-Prince, Jean Daniel Sénat a beau se réveiller sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à 3251 kilomètres de la maison, il lance son émission de radio du matin à 7 h pile pour ses dizaines de milliers d’auditeurs en Haïti. Depuis que les locaux du journal sont inaccessibles parce qu’en pleine zone hostile, la station de radio Magik9, qui appartient à la même organisation, sert de local de relève. Le peu de carburant dont dispose le média sert à alimenter la génératrice pour diffuser l’émission du matin.

En ce jeudi de début mai, il n’est pas question du décor bucolique dans lequel le reporter et animateur haïtien de 32 ans s’est réveillé, mais bien de l’arrivée sans cesse reportée d’une force policière kényane qui doit prêter main-forte à la police haïtienne dans son combat contre les bandes criminelles qui contrôlent les trois quarts de la capitale. On discute aussi du grand nombre de candidats qui font la file dans l’espoir d’être nommés premier ministre par les membres du Conseil présidentiel de transition.

C’est finalement Garry Conille, ancien premier ministre et ex-directeur régional pour l’UNICEF, qui a été choisi mercredi, mais au moment du road trip qui est le sujet de cette chronique, nous ne le savons pas encore.

Cependant, Jean Daniel Sénat et notre autre partenaire de voyage, Étienne Côté-Paluck, un journaliste québécois indépendant qui est installé en Haïti depuis 2010, savent beaucoup, beaucoup de choses sur la situation dans le pays malmené. Ils la couvrent en permanence, malgré le danger, malgré la difficulté.

En plus d’animer une émission et d’écrire deux articles par jour sur son cellulaire, Jean Daniel est l’homme de l’Agence France-Presse sur le terrain.

Étienne signe des textes dans La Presse ainsi que dans The Guardian et collabore avec CNN, la BBC, Al-Jazeera et Radio-Canada, en plus de diriger son propre collectif de professionnels de l’information, Dèyè Mòn Enfo1 qui publie l’infolettre Haïti Magazine. Il met aussi le chapeau de fixeur quand des correspondants étrangers débarquent en Haïti pour un reportage.

Notre petit voyage sur le sol québécois est une exception à la règle. Les deux journalistes ont quitté le pays des Antilles dans des conditions périlleuses2 pour assister au Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer.

Nous faisons le voyage de Montréal à la Baie-des-Chaleurs dans une RAV4 louée. « La RAV4, c’est une voiture super répandue en Haïti, dit Étienne en parlant de notre véhicule temporaire. La différence, c’est que là-bas, elles ont 20 ans. »

Les deux journalistes sont sortis d’Haïti, mais Haïti les a suivis jusqu’au Québec et est le quatrième passager à bord. Alors que nous roulons sur l’autoroute 20, avec du konpa, du rap créole et de la musique de carnaval dans le fond du piton, Jean Daniel suit les nouvelles haïtiennes sur son cellulaire et Étienne reçoit un appel de son collaborateur, Francillon Laguerre. Le quartier dans lequel ce dernier s’est réfugié, Poste Marchand, vient d’être la cible d’un groupe armé et il a pris à nouveau la fuite avec seulement ses vêtements sur le dos. De la voiture, Étienne contacte son bras droit en Haïti et lui demande de lui venir en aide en ajoutant du crédit sur le cellulaire du collaborateur dans le pétrin. C’est sa ligne de vie.

Rendus à Carleton-sur-Mer, devant une salle pleine à craquer, les deux journalistes racontent le quotidien à Port-au-Prince et dans le reste du pays. Ils sont incapables de se déplacer d’un quartier à l’autre, mais continuent d’aller sur le terrain dès qu’ils le peuvent. Leur vie personnelle est aussi prise en otage. Jean Daniel a dû quitter sa maison à la va-vite l’an dernier et n’a jamais pu y remettre les pieds. Il s’est réfugié dans le quartier où Étienne, qui vit habituellement à Jacmel, a établi son quartier général. Dans l’appartement d’une amie.

Les deux journalistes soupirent en voyant des collègues étrangers débarquer en Haïti pour interviewer à la queue leu leu l’un des principaux chefs de gang, Jimmy Chérizier, alias Barbecue.

Lors de ces entrevues, cet ancien policier devenu criminel notoire se donne des airs de Che Guevara. « Les journalistes en Haïti ne couvrent plus les points de presse de Barbecue depuis longtemps », dit Étienne, notant que l’homme n’est pas le chef des bandes armées unifiées, comme plusieurs le rapportent, mais leur porte-parole informel.

Étienne et Jean Daniel décrivent aussi comment les Haïtiens du reste du pays – affligés par l’économie à l’arrêt dans la capitale – réussissent à résister aux bandes criminelles. En se serrant les coudes. Et parfois en se faisant justice, avec les dérapages que ça implique.

Tour à tour, les deux hommes mettent en lumière des faits peu discutés sur Haïti. Le rôle du trafic de drogue dans la situation actuelle. Les politiques internationales qui ont eu pour effet de désarmer les policiers haïtiens au pire moment.

Déprimant, ce voyage, pensez-vous ? Tout le contraire. Même si le portrait qu’ils peignent de Port-au-Prince est loin d’être réconfortant, Étienne et Jean Daniel énumèrent aussi les raisons d’espérer. Depuis le départ d’Ariel Henry, qui avait pris les rênes du pays au lendemain de l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, un Conseil de transition a été mis en place, des financements américains ont été annoncés pour renforcer la sécurité et des armes arrivent enfin pour la police haïtienne. L’aéroport de Port-au-Prince, fermé pendant trois mois, a rouvert la semaine dernière.

Après une pause au Québec, Étienne et Jean Daniel comptent retourner en Haïti par la grande porte, sans avoir à emprunter des chemins de traverse pour échapper aux gangs. Juste à temps pour couvrir l’arrivée des policiers kényans et, l’espèrent-ils, le retour d’une certaine sécurité à Port-au-Prince.

1. Lisez la chronique « Haïti, comme vous ne l’avez jamais lu »

2. Lisez « Échapper à Port-au-Prince sans croiser le chemin des gangs »