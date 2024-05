« La corde de pendaison, je l’enlacerai avec fierté. Notre voix sera une balle dans le cœur de cette prison. On se reverra de l’autre côté du mur. Mon pote, mets la clé du sang dans le cadenas de la liberté. »

Cette chanson du rappeur Toomaj Salehi a refait surface sur les réseaux sociaux après que ce dernier a été condamné à mort la semaine dernière en Iran, son pays d’origine. Une chanson écrite pour dénoncer les exécutions par le régime des ayatollahs de manifestants ayant pris part au soulèvement populaire qui a suivi la mort de la jeune Mahsa Amini aux mains des autorités, le 16 septembre 2022.

À ce jour, au moins neuf jeunes hommes iraniens ont subi ce sort et au moins 21 ont été condamnés à la peine capitale.

Regardez le vidéoclip de la chanson, sous-titré en français

Ces exécutions et menaces de mise à mort ne sont qu’une petite partie du terrible prix payé par la génération iranienne montante qui s’est rassemblée sous le slogan « Femme, vie, liberté » avec, comme seule protection, son courage.

Au moins 500 protestataires – dont beaucoup de très jeunes femmes – ont été tués pendant les manifestations qui ont secoué le pays pendant des mois.

Mardi, la BBC a rendu publique une enquête sur la mort de Nika Shakarami, tout juste âgée de 16 ans. Le média britannique a mis la main sur un document des Gardiens de la révolution relatant les circonstances de sa mort. On y apprend que l’adolescente a été ciblée par la force paramilitaire pour son « rôle de leadership » et qu’elle a été battue à mort dans un camion réfrigéré par trois geôliers. En septembre 2022, lorsqu’elle avait été retrouvée sans vie une semaine après sa disparition, les autorités iraniennes avaient prétendu qu’elle s’était suicidée.

Toomaj Salehi a été arrêté le mois suivant après avoir mis en ligne une chanson à la gloire de Nika Shakarami et d’autres manifestantes de l’Iran, intitulée Champ de bataille.

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ASSOCIATED PRESS Une manifestante demande la fin des exécutions en Iran, lors d’un rassemblement à Berlin le 28 avril

Jusqu’à tout récemment, on pensait que le rappeur avait évité le pire. Condamné à six ans de prison par le premier tribunal révolutionnaire d’Ispahan en juillet 2023, sa peine a été annulée par la Cour suprême du pays le 18 novembre de la même année et le rappeur a retrouvé sa liberté. Une liberté qu’il s’est empressé de saisir.

Le 27 novembre 2023, il a publié une vidéo dans laquelle il dénonçait la torture et les mauvais traitements qu’il a subis en prison. À peine trois jours plus tard, il était arrêté à nouveau pour des crimes pour lesquels il avait déjà été jugé. Et il a dû comparaître à nouveau devant le même tribunal. Un jour de la marmotte cauchemardesque pour le rappeur de 33 ans.

Le 24 avril, son avocat a annoncé sa condamnation à mort dans un média iranien. Depuis, les gestes de solidarité avec le chanteur se multiplient.

À l’extérieur de l’Iran, où des membres de la diaspora ont organisé des manifestations, tantôt à Paris, tantôt à Toronto, tantôt à Montréal. À l’intérieur de la République islamique, où des voix s’élèvent de partout – dans la rue comme sur les réseaux sociaux – pour lui rendre hommage et demander sa libération immédiate.

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ASSOCIATED PRESS Manifestation à Berlin contre la peine de mort imposée à Toomaj Salehi et d’autres Iraniens, le 28 avril

Ce concert polyphonique a comme effet collatéral de réveiller le reste du monde au volcan de colère qui est tout sauf éteint en Iran. À l’ébullition sociale qu’il est facile d’oublier quand le régime des ayatollahs échange des drones et des missiles avec l’armée israélienne. À la répression, aussi, qui a repris de plus belle depuis l’arrivée du printemps.

Et le tout semble lié. « Historiquement, quand il y a de la tension régionale, le régime iranien a tendance à refermer l’espace de dissension encore plus dans le pays », note Tara Sepehri Far, de Human Rights Watch. « Ça peut paraître contre-intuitif, puisque ce n’est pas le meilleur moment d’agiter sa population quand on a besoin de son soutien, mais la République islamique a toujours vu la dissension comme un risque additionnel. Cela dit, la résistance de la population est forte », dit la chercheuse, qui suit de près la situation en Iran et au Koweït pour l’organisation internationale de défense des droits.

Résister. À ce chapitre, les Iraniens ont de la suite dans les idées. « Il y a une vraie opposition en Iran, ce n’est pas une mode. Ça fait 45 ans que les gens se battent », dit à ce sujet Sherazad Adib, une des forces vives derrière le mouvement « Femme, vie, liberté » à Montréal.

Toomaj Salehi est d’ailleurs un héritier de cette longue bataille à finir. Son père a passé huit ans derrière les barreaux pour son opposition au même régime.

Se définissant lui-même comme un « travailleur du métal » pour le compte de l’entreprise familiale, l’Iranien né en 1990 avait 24 ans quand il a commencé sa carrière musicale, ne laissant jamais planer le doute sur son désir de dénoncer la répression politique tout comme les inégalités économiques et sociales. Les manifestations de 2022 ont fait de lui une icône. Un porte-parole.

Lorsqu’il a été arrêté de nouveau en novembre, il a dit à ses fans de ne pas pleurer sur son sort. Si on cherche à le faire taire, c’est que sa voix est une balle au cœur de la tyrannie.