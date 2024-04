Il y a un nouveau chouchou sur la Plaza. Les week-ends, Marci est déjà bien rempli. Sa faune est diversifiée, mais avec une belle jeunesse prédominante, vu le passé musical et festif de quelques-uns de ses propriétaires, comme Kris Guilty, du disquaire La Rama, et le DJ Marc-André Patry (Walla P), également connaisseur de vin. Préférez les mardis et mercredis pour une soirée plus tranquille !

Les autres partenaires de Marci sont Julien Patenaude (sommelier qui fait toujours la carte aux restos/clubs Fleurs et cadeaux/Sans soleil et Système), Hideyuki Imaizumi (copropriétaire d’Osmo et de Fleurs et cadeaux/Sans soleil), David Schmidt (idéateur de plusieurs des restos et bars les plus cool en ville, dont ceux susmentionnés) et le chef Alex Geoffrion (Tron pour les intimes !).

Ce dernier est un passionné de pizza. Il était aux fourneaux du Toni à l’ouverture et a passé l’été dernier à servir des « tartes » sur la terrasse d’Osmo. Il connaît l’origine d’une foule de styles qui se sont développés au fil des décennies et a probablement goûté à toutes les pizzas de la côte est américaine.

La fameuse « tomato pie » du New Jersey est une révélation.

Salade amère au menu







Pour Marci, son choix s’est arrêté sur le New Jersey. Le grand classique de cet État voisin de New York est la « tomato pie ». Elle est mince, simplissime, croustillante et digeste. Pour la rendre un peu plus « sexy », Alex y ajoute, en plus du pecorino, une touche de mozzarella au lait de bufflonne de la fromagerie Fuoco, à Saint-Lin. Il y a quatre autres pizzas de 14 pouces au menu, toutes à 22 $ chacune. Faites votre choix !

Pratiquement tous les autres plats sont facturés sous la barre des 20 $. Ce sont des salades, des pâtes, des plats de légumes en saison. Côté vin, les restaurants ont du mal à offrir plus que cinq ou six bouteilles de vins d’auteur à moins de 70 $, de nos jours. C’est la réalité du marché actuel. Mais Julien Patenaude en fait une sélection exceptionnelle qui mettra des étoiles dans les yeux d’amateurs de vins naturels qui connaissent leurs « classiques ». Si on veut boire moins cher, il y a les trois cocktails à 10 $, quelques bières et les vins du jour au verre.

La première section de Marci deviendra bientôt un café de jour.

La deuxième salle à manger a des plafonds hauts, beaucoup de bois et des vitraux colorés.

Vue sur le bar du Marci

Marci ou Chalet Bar-B-Q ?

La mezzanine est lumineuse. Le soir, ses lampes Tiffany rendent l'espace bien chaleureux.

Quatre des six copropriétaires de Marci : Alex Geoffrion, Kris Guilty, Julien Patenaude et Marc-André Patry











Sous peu, on pourra siroter son rosé ou son negroni sur la terrasse d’une vingtaine de places en pleine Plaza. Celle-ci sera d’ailleurs fermée à la circulation automobile du 4 juillet au 25 août. Il y aura également une terrasse couverte sur le toit qui pourra ajouter un bon nombre de clients à la capacité actuelle déjà intéressante de 70 sièges.

Marci compte trois sections distinctes. On entre par le côté baptisé « Marco », nom de l’ancien bijoutier qui tenait boutique dans cet espace. Dans cet espace feutré, on servira bientôt café et sandwichs pendant la journée. Au bout du bar, une ouverture mène à la deuxième section aux plafonds hauts. La jolie mezzanine, avec ses lampes Tiffany bien rétro, complète le restaurant qui évoque à la fois l’institution italo-américaine figée dans le temps et le Chalet Bar-B-Q, à Notre-Dame-de-Grâce, avec ses murs en bois. Ce décor a été imaginé par David Schmidt, maître en création d’espaces uniques, et Daniel Finkelstein (agence de design Finkel). Vous ne voudrez plus partir !

6600, rue Saint-Hubert, Montréal

Consultez le site de Marci