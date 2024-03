Une « brasserie québécoise » et autres nouvelles du Time Out Market

Plutôt associé à une cuisine gastronomique avec ses établissements h3, dans le complexe Humaniti, et Le Coureur des bois, à Belœil, le chef Jean-Sébastien Giguère – également chef de La Cabane du coureur – se lance dans la cuisine québécoise réconfortante et autres classiques de chez nous.

Son comptoir Climats changera de menu régulièrement, ce qui n’est pas le cas de ses voisins du Time Out Market. En cette saison des sucres et des plats « bruns » de fin d’hiver, il y a entre autres de la soupe aux pois, du pâté chinois, du ragoût de boulettes, un « hot chicken de Montréal ». Côté « fraîcheur », la guédille de crevettes est incontournable. Ici et là, on trouve des ingrédients qui ne courent pas les foires alimentaires comme les topinambours, les boutons de marguerite marinés, l’érable pur, etc.

Une autre nouveauté s’installe au Time Out Market à compter du 21 mars. Simon Cantine urbaine prend la place du défunt Burger T !, avec ses frites au chili fromagé et ses smash burgers.

Finalement, le mercredi 27 mars, le chef de Chicago Rodolfo Cuadros cuisinera avec Paul Toussaint dans le cadre de la série Chefs on tour. Le menu de 10 services coûte 125 $ avant taxes et service. On peut ajouter un accord vin et cocktails pour 75 $ de plus.

Réservez vos billets pour Chefs on tour