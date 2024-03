Avec la coulée hâtive de la sève, la saison des sucres démarre sur les chapeaux de roues ! Nombreux sont les établissements et les évènements qui promettent de se sucrer le bec en ce mois de mars. Que l’érable soit avec vous !

Maison de Soma

L’inspirant projet Maison de Soma, à Mont-Tremblant, propose un menu éphémère de cabane à sucre gastronomique jusqu’à la fin avril. Y sont célébrés le sucre d’érable et le miel, emblèmes de notre terroir, en formule brunch dans un menu revisité alliant tradition et audace. Services à 10 h et 13 h les samedis et les dimanches, 75 $ par adultes et 35 $ par enfant.

Consultez le site de Maison de Soma

Ôma

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE HAKIM CHAJAR Sabayon à l’érable et saucisse au fromage en grains, pomme de terre aligot et crumble de frites d’Ôma

Récemment, le chef Hakim Chajar annonçait son plus récent projet : l’ouverture de son nouveau restaurant, Ôma, qui sera situé dans le Vignoble du Ruisseau, à Dunham, et qui devrait lancer ses activités en mai. En attendant, il propose jusqu’au 5 mai l’expérience Cabane ô sucre, un menu gourmand de quatre services (78 $ par adulte, 38 $ par enfant de 4-12 ans).

Consultez le site du Vignoble du Ruisseau

Cabane à sucre Au pied de cochon

PHOTO TIRÉE DU SITE DU PIED DE COCHON Le menu à emporter de la Cabane à sucre Au pied de cochon

Vous ne pouvez pas aller à la Cabane du pied de cochon ? Laissez-la venir à vous avec ce menu à emporter pour deux comprenant plusieurs classiques de la table de Martin Picard : étagé de foie gras, soupe aux pois forestière, crêpes frites, lapin farci… Prix : 85 $, prise de commandes jusqu’à la fin avril, plusieurs points de chute à travers le Québec.

Consultez le site de la Cabane à sucre Au pied de cochon

Le Clan

PHOTO FRÉDÉRICK LAROCHE FOURNIE PAR LE CLAN Le menu brunch du Clan

À Québec, Le Clan propose son brunch des sucres les samedis et dimanches. L’occasion de goûter à l’excellente cuisine gourmande et locale du chef Stéphane Modat, ici déclinée en oeufs mimosa et mayo à l'érable, tourtière de lièvre, saucisse de veau à l'érable, sans oublier les oreilles de crisse ! 36$ par personne.

Consultez le site du Restaurant Le Clan

Terrasse Belvu – Hors Piste du Château Champlain

PHOTO JF GALIPEAU, FOURNIE PAR CHÂTEAU CHAMPLAIN La terrasse Belvu du Château Champlain propose une expérience des sucres festive et citadine.

Rendez-vous « hors-piste » sur la terrasse Belvu du Château Champlain pour une expérience des sucres festive et citadine. Du 21 mars au 7 avril, on pourra y déguster un menu composé de plats traditionnels, à accompagner d’une boisson infusée à l’érable, dans une ambiance musicale qu’on promet électrisante, avec un soupçon de trad.

Consultez le compte Instagram de la Terrasse Belvu – Hors Piste

Marché Artisans du Fairmont Le Reine Elizabeth

PHOTO FOURNIE PAR MARCHÉ ARTISANS Le brunch du temps des sucres fu Marché Artisans du Fairmont Le Reine Elizabeth

C’est le retour du décadent brunch du temps des sucres au Marché Artisans du Fairmont Le Reine Elizabeth, qui se poursuit tous les samedis et dimanches jusqu’au 21 avril. Le chef Mathieu Couture et le chef pâtissier Jean-Marc Guillot proposent un menu qui allie nostalgie et nouveautés retravaillées, à 39 $ par personne (44 $ lors du week-end de Pâques, station à omelette et tire sur neige en prime !).

Consultez le site du Marché Artisans du Fairmont Le Reine Elizabeth

Marchés publics de Montréal

PHOTO ALEXANDRINE COUTURE, FOURNIE PAR LES MARCHÉS PUBLICS DE MONTRÉAL Il y aura une ambiance de cabane à sucre dans les marchés publics de Montréal !

Il y aura une ambiance de cabane à sucre dans les marchés publics de Montréal ! Les célébrations sont lancées ce samedi 16 mars au marché Atwater, puis le 17 mars au marché Maisonneuve. Le 23 mars, ce sera au tour du marché Jean-Talon. Dégustation de produits de l’érable (offert gratuitement aux 300 premiers arrivés), menu cabane à sucre, tire sur neige, musique traditionnelle et jeux gonflables sont notamment au programme.

Consultez le site des Marchés publics de Montréal

Merci la vie

PHOTO FOURNIE PAR MERCI LA VIE Ailes de poulet aux piments fermentés et à l’érable de Merci la vie

Vous trouverez difficilement plus original que le menu de l’incontournable boulangerie-resto de Piedmont, servi du 21 mars au 28 avril. Saucisse maison aux cerises et whisky à l’érable, ailes de poulet aux piments fermentés et à l’érable, espuma de labneh à l’érable, meringues à l’érable fumé ne sont que quelques éléments au menu en six services proposé à seulement 65 $ par adulte et 30 $ par enfant de moins de 12 ans (avant taxes et service).

Consultez le site de Merci la vie