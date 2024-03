Après le Village, puis Time Out Market Montréal, le populaire pub vietnamien montréalais Le Red Tiger vient d’ouvrir une troisième adresse, dans les Shops Angus, cette fois, sous les bureaux de lg2. Aux côtés des Hoogan & Beaufort, Annette et Chope Angus, disons que le coin dispose désormais d’une chouette brochette gourmande.

« On aime beaucoup le quartier, moins connu, où il y a déjà de bons restos, nous dit aussi le propriétaire et fondateur Dan Pham. On trouvait qu’il manquait un resto de quartier asiatique ! » Et à voir la foule festive affluer en ce premier vendredi soir de sa discrète ouverture, à la fin de février, pas de doute, manque il y avait.

L’ambiance est au rendez-vous, dans ce décor signé par l’Atelier MRDK, dans les mêmes tons que Le Red Tiger original. Néons, bar jaune vif, long comptoir, plantes à profusion, de très hauts plafonds donnent en prime au local un air joyeusement industriel. De nombreuses tables peuvent en outre asseoir jusqu’à 90 personnes.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Carpaccio de bœuf et ses croustilles aux crevettes, assiette bien-aimée du Red Tiger

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Autre classique du Red Tiger : les mini crêpes vietnamiennes au poulet et aux crevettes

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Qui dit bouffe de rue dit manger avec les doigts. On se régale avec ces brochettes de bœuf citronnelle, poulet au satay et porc barbecue.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Ce sont ses plats, mais aussi ses cocktails qui ont fait la réputation du Red Tiger. Et les choix ne manquent pas. Sur la photo : une coupe Eye Tiger, un verre de M e Luv You Long Time, un Thaï Colada et une bière en fût.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’équipe de cette joyeuse nouvelle adresse : Viet Tien Dang (chef cuisinier), Dan Pham (propriétaire fondateur), Gabriel Huynh-Lapointe (copropriétaire) et Carlos Ortiz (copropriétaire et directeur). 1 /5









Côté menu, on retrouve ici les mêmes plats de cuisine de rue réinventée qui ont fait la réputation du Red Tiger : salade de papaye verte, carpaccio de bœuf, mini crêpes vietnamiennes, brochettes variées. Sans oublier les rouleaux impériaux et surtout les ailes de poulet, sucrées à souhait, à s’en lécher les doigts.

À boire, les fameux cocktails sont à nouveau au rendez-vous : Eye Tiger, Me Luv You Long Time, Thaï Colada, les choix ne manquent pas. À terme, et d’ici quelques semaines, on pense en outre à concocter un menu pour le brunch, les week-ends. À suivre. À noter que Le Red Tiger est ouvert aux familles, sur l’heure du dîner, en semaine de 11 h 30 à 14 h 30, ainsi qu’en soirée de 17 h à 22 h du lundi au mercredi, et de 17 à tard du jeudi au samedi.

4051, rue Molson, local 130, Montréal

Consultez le site du Red Tiger