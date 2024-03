Cœurs de canard grillés, betteraves et Radicchio Tardivo et émulsion de jus de betteraves.

Endives, vinaigrette carotte et aubergine fermentée, calvados et jus de pomme en gelée, chapelure au poivre de Sichuan surmonté de gouda vieilli trois ans

Un restaurant ouvert le midi et seulement en semaine ? Dans un coin plutôt tranquille de La Petite-Patrie (au coin des rues Bélanger et De La Roche) et qui porte le nom Chez Jean-Paul ? Intrigant.

En y entrant par un jeudi midi où le soleil compense la forte chute du mercure, nous sommes séduits par la luminosité du local naguère occupé par le restaurant Cœur de loup. Notre regard est attiré par le plafond ornemental blanc, mais surtout par la cuisine claire-obscure entrouverte, au fond, derrière le bar, où s’affaire Isael Gadoua, chef-propriétaire de l’endroit.

On apprendra que ce dernier était auparavant co-chef chez Paloma, auquel fait justement penser Chez Jean-Paul : un restaurant de quartier dans son essence, mais des plats dignes des grandes tables dans l’assiette. Dans la nôtre : de l’omble chevalier fondant sous une peau savoureusement croustillante, servi avec des endives et un fin complément d’anchois. Notre invité a opté pour les pâtes avec palourdes, moules et bottarga (composé d’œufs de poissons séchés). Un délice, avec des prix en conséquence pour un lunch.

Le soir, les plats sont moins classiques et plutôt à partager avec un beau choix de fruits de mer (couteaux, pétoncles…). « On veut que les gens goûtent le plus de choses possible au menu », indique Isael Gadoua, qui a nommé son restaurant en l’honneur de celui qui lui a donné l’envie de cuisiner : son grand-père. Est-ce que la formule du midi sera la même que celui du soir ? La petite équipe de Chez Jean-Paul est flexible. L’hôte – et sommelier – Laurent Blanchet explique par ailleurs que le vin offert au verre dépend souvent des premiers clients de la journée. On remercie donc ceux qui avaient fait ouvrir une bouteille d’un vignoble autrichien qu’on adore : Koppitsh.

Ouvert du mardi au jeudi de 11 h 30 à 14 h, du mercredi au vendredi de 17 h 30 à 22 h 30

1141, rue Bélanger, Montréal

Consultez le site de Chez Jean-Paul