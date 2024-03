Ariane Brien Chicoine, sous-chef, Karelle Voyer, maître d’hôtel et copropriétaire, Félix Pagé-Blouin, mixologue, et le chef Robin Filteau-Boucher

Poussez la porte du Parapluie, vous y serez à l’abri de la grisaille et du morose.

Cette nouvelle charmante adresse du Mile End a de quoi faire sourire. Et pas seulement les clients : le chef Robin Filteau-Boucher aussi, qui réalise un rêve, celui d’être maître à bord de son propre restaurant. « J’avais envie de travailler pour moi », explique simplement celui qui était jusqu’à récemment chef au bar à vin Théophile et qu’on a aussi vu dans les cuisines du feu Gypsy, du Hà et de Chez Victoire, entre autres – et, oui, pour les fans des Les chefs !, il est aussi passé par la populaire émission il y a plusieurs années.

Et travailler, il le fait. Sur place du matin au soir dans la cuisine ouverte et au cœur de l’action, il prépare tout lui-même ; des sauces aux pâtes fraîches (sauf le pain qui est de Boulangerie Louise), épaulé par la sous-chef Ariane Brien Chicoine. Le menu, court, fort joli, varie selon les envies. Vous y trouverez à coup sûr ce qui s’annonce comme un classique de la maison : l’œuf mayo à l’estragon, servi avec ses morceaux dodus de homard poché. On reviendrait seulement pour plonger notre fourchette dans ce petit nuage de saveurs. Il y a toujours des pâtes fraîches, autre spécialité du chef, puis des assiettes mettant ici en vedette la truite des Bobines, mi-cuite, surmontée d’assaisonnement de style « bagel », là un agneau de la ferme Péchés Moutons qui se défait à la fourchette, sans oublier les frites coupées à la main ou une élégante panna cotta au miel et pollen pour dessert.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Un aperçu de la carte du Parapluie

Pour mener à bien cette nouvelle aventure, dans ce petit local d’une trentaine de places de la rue Beaubien Ouest joliment rafraîchi avec une facture assez classique qui devrait traverser le temps (Ovi construction et Atelier Paradis pour le design), le chef s’est associé avec la maître d’hôtel Karelle Voyer, rencontrée au Théophile (un autre associé, Simon Chevalier, est de la partie aussi). Résidant du quartier, le duo est heureux d’y faire un retour avec ce projet dont le nom est inspiré de la chanson de Daniel Bélanger, la préférée de Robin.

Soif ? La carte de Karelle est à découvrir. Elle mise sur les découvertes, les coups de cœur et les petits arrivages plutôt que la quantité, à des prix décents. Attendez-vous à ce que sa sélection change souvent. Coup de cœur aussi pour les cocktails de Félix Pagé-Blouin, qui officie derrière le bar. Là encore, la création, la spontanéité et le fait maison sont au programme. Pas de doute, aucun nuage gris à l’horizon chez Parapluie !

Ouvert du mercredi au samedi

44, rue Beaubien Ouest, Montréal

Consultez le site du Parapluie