Le cocktail Thé glacé italien du Bar Bello, une infusion de thé noir avec amaro, vermouth et une touche de soda

Bar Bello nous invite à décompresser et à socialiser autour de l’aperitivi ou du digestivi. Création de Kevin Demers (El Pequeño, Coldroom, Bisou bisou) et de Benny Bello (Bello Deli), l’établissement de la Petite Italie se veut un hommage à la culture italienne.

Le cocktail de prédilection pour l’apéro italien, le negroni, est ici mis en valeur. On peut choisir le Classico ou se laisser tenter par les autres options (Cardinale, Boulevardier, Cioccolato, etc.) qu’on pourra aller chercher directement d’une vieille machine distributrice. Les negroni sont soigneusement embouteillés chaque jour et il ne reste qu’à se procurer un jeton pour vivre l’expérience.

La carte des cocktails, montée par le gérant Arnaud Savard, Nyzar Baz et Kevin Demers, renferme quelques coups de cœur, dont le Tiramisu, digestivi inspiré du dessert du même nom, et l’Ossola Sour, une version alcoolisée inspirée du goût des gnocchis au beurre noisette et sauge.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un plateau de charcuteries, compagnon tout indiqué pour l’aperitivo

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les croquettes cacio e pepe (de la Croqueteria)

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un cocktail negroni classique

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le cocktail Tiramisu, digestivi inspiré du dessert du même nom

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le copropriétaire Kevin Demers et le gérant-mixologue Arnaud Savard

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Bar Bello s’est inspiré des cafés italiens pour sa décoration.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La fameuse machine distributrice qui offre des negroni 1 /7













Des grignotines pour l’apéro sont aussi au menu pour accompagner notre verre : olives, taralli, sardines, plateau de charcuteries. Si un creux nous tenaille, on se délecte des croquettes cacio e pepe (de la Croqueteria), gourmandes à souhait, ou du nouveau sandwich sur focaccia avec pesto maison, mortadelle et stracciatella.

Des nouveautés s’ajouteront bientôt aux évènements mensuels : des brunchs (italiens, bien sûr), des supper clubs avec des chefs invités et des soirées « meatballs ». « Bar, c’est un mot large, je veux que ce soit une place de rencontres », résume le copropriétaire Kevin Demers.

6740, boul. Saint-Laurent, Montréal

Consultez le site de Bar Bello