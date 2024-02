Le crémeux et épicé ramen végane vole la vedette.

Fort respecté par ses pairs et connu des fines bouches montréalaises, le chef Hiroshi Kitano est encore un « secret bien gardé » pour le commun des mortels.

Celui qui aime bien cuisiner en solitaire dans son restaurant de l’avenue du Mont-Royal, Kitano Shokudo (anciennement appelé Otto Bistro), s’expose un peu plus avec l’ouverture du Café Ohayo, dans le local voisin.

Pour faire rouler ce nouveau projet, il s’est associé à son fidèle employé Samath Mom et a embauché une petite équipe en cuisine, menée par la chef Kohko Hasegawa, et aux commandes de la Marzocco, Cadillac des machines à espresso. Les deux propriétaires sont amateurs de café et ils servent les grains de Yamabiko, excellent microtorréfacteur établi à Sutton.

C’est dans le cadre le plus décontracté qui soit que l’on peut se réconforter avec une cuisine japonaise occidentalisée bien gourmande, du mercredi au dimanche, de jour seulement.

Il y a un tamago sando particulièrement riche, en version tartine. La tranche de pain grillé est recouverte de salade d’œuf ultracrémeuse. C’est possible d’ajouter des œufs de saumon ou du jambon à cette merveille, selon l’envie.

On dit beaucoup de bien du « burger de crevettes » d’Ohayo (qui signifie « bon matin » en japonais), moins courant que le sandwich au poulet frit. Mais c’est le ramen végane épicé dans une sauce crémeuse au sésame qui réchauffe le plus, à ce temps-ci de l’année.

145, avenue du Mont-Royal Est, Montréal