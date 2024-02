Le « bulalo » n’est pas servi en soupe comme le veut la recette traditionnelle, mais en rouleaux de carpaccio de bœuf servi avec du maïs à la fois fermenté et grillé, une vinaigrette maison et des micropousses qui donnent un goût poivré. Un plat tout en saveur et en fraîcheur.

« Est-ce que les Montréalais sont prêts pour un restaurant philippin ?

Huit ans plus tard, c’est évident que la réponse est oui. Mais ce ne l’était pas à l’époque quand les frères Toddy et Jojo Flores ont inauguré le restaurant Junior avec leur sœur Bic sur la rue Notre-Dame Ouest.

Les propriétaires du Club Peopl voulaient opérer un café, mais le local à louer – voisin de la Crêperie Spanel, où ils étaient des habitués – était doté d’une cuisine. Résultat : aussi bien créer un restaurant qui permettra aux Montréalais de découvrir des plats comme le Lechon Kawali et le Daing na bangus.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ici ? Flanc de porc poêlé et cappellettis farcis à la ricotta avec une sauce de saucisse philippine (longanisa) cuisinée avec de la crème et de la truffe, le tout garni de chapelure de noix de coco et de petites fleurs de courgette. D’une succulente décadence.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Maquereau du Québec fumé à froid, puis saisi au chalumeau, servi avec une sauce infusée avec de la noix de coco, du bouillon de poisson et de l’huile de banane. Pour compléter, des micropousses de coriandre.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Bavette de bœuf (inspirée du plat kaldereta, habituellement servi en ragoût) qui a mariné pendant 48 heures avant d’être saisie avec une sauce à base de tomates, oignons, olives et safran, servie avec une purée d’oignons, une carotte laquée érable et beurre et de l’oseille sanguine.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cette réinvention du Pinakbet consiste en un millefeuille de patate douce rôtie, servi sur une sauce de tomates grillée et noix de coco avec de la salicorne poêlée. 1 /4







Junior a connu le succès qu’on lui connaît. Tellement que les frères Flores et leur sœur Bic viennent tout juste d’ouvrir à quelques portes voisines JunJun. Une fois de plus, le projet s’est concrétisé sans avoir été longuement réfléchi quand le local de feu Chez Sophie s’est libéré.

De vocation plus gastronomique, JunJun donne à la cuisine traditionnelle des Philippines une touche contemporaine qui affriande l’œil et les papilles gustatives. « La cuisine philippienne n’a pas assez d’attention au niveau culinaire et technique », souligne le chef exécutif Nicholas Bramos, qui a notamment fait ses classes chez Toqué ! et Marcus. « Chez Junior, c’est plus traditionnel et accessible. Chez JunJun, c’est comme la deuxième génération. Le plat de poulet Adobo est réinventé avec du canard », illustre-t-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE JunJun est ouvert depuis quelques semaines à peine.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Jofo Flores décrit Nick Brahmos comme son « directeur de la qualité ». Selon lui, la nourriture des Philippines connaîtra le même succès que la bouffe coréenne.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Café Gotsoul, ouvert en 2021, est un endroit que tous les amateurs de vinyles et de systèmes de son vintage doivent connaître, et un secret déjà connu pour les amateurs d’espadrilles de collection. 1 /3





Impossible de citer tous les noms de son équipe, mais soulignons ceux des co-chefs Neil John Gayo et Lorenzo Aquino. La sommelière Leslie Roberts est derrière la carte des vins, alors que Steph Bobey élabore les cocktails.

Les Flores ont ouvert JunJun de façon impromptue alors qu’ils mijotaient comme plan d’avoir un autre Junior sur la rue de la Montagne. Reste maintenant à voir si Junior déménagera ou aura – et c’est l’option souhaitée – une deuxième succursale.

Avant d’aller chez JunJun, Jojo Flores nous avait donné rendez-vous au Café Gotsoul, ouvert en 2021 (entre le Junior et le JunJun !). Un endroit que tous les amateurs de vinyles et de systèmes de son vintage doivent connaître, et un secret déjà connu pour les amateurs d’espadrilles de collection. « Il y a un sneak-easy sur rendez-vous au sous-sol. Mon frère est l’un des plus grands collectionneurs d’espadrilles au Canada », rappelle-t-il.

Pour sa part, Jojo Flores continue d’officier comme DJ et directeur musical (notamment au Bar George). Des restaurants et des hôtels (dont Honeyrose) ont aussi recours à ses services pour améliorer leur acoustique.

Bref, les frangins Flores sont un peu partout. Le nom de leur compagnie porte bien son nom : JuniorMafia.