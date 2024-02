Un nouvel établissement fait fureur dans le Mile End : le Gino’s Negroni & Lasagna. Le concept, fort simple mais efficace, séduit les amateurs de lasagnes généreuses et de negroni bien exécutés.

Le restaurant, ouvert depuis le 13 décembre, a été imaginé par le couple Glorindo Clara et Lara Ghenem. Ayant déjà de l’expérience en restauration au Liban, c’est son premier projet à Montréal. La famille est aussi bien impliquée : la mère et la sœur de la propriétaire aident respectivement derrière le bar et dans la cuisine et le cousin de Glorindo Clara, chef en Sicile, a aidé à créer le menu.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le carpaccio de saumon, ceinturé de Parmigiano Reggiano

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les amuse-bouche et les negroni sont parfaits pour un apéro.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Un negroni du Gino’s 1 /3





Tous les plats et cocktails du court menu ont été réfléchis avec soin. L’établissement offre trois choix de lasagnes : la Gino’s, à la viande, la lasagne Alla Norma, aux aubergines, et une lasagne végane et sans gluten, qui fait la part belle aux tomates séchées et aux champignons. Du côté des entrées, il y a un carpaccio de saumon et son pesto de lavande et basilic, le tartare de thon ou encore la burrata, servie avec des olives et une crème d’avocat.

L’endroit se prête bien pour un souper entre amoureux ou bien un aperitivo entre collègues. Pour accompagner notre verre, quelques amuse-bouche : taralli pugliesi, chips patate viola-galla, amandes rôties – tous confectionnés maison. Si on a envie d’une finale sucrée, on s’offre un bavarois, un semifreddo ou bien un tiramisu.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La lumière est tamisée et l’ambiance est festive au Gino’s.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE De affiches italiennes ornent les murs du Gino’s Negroni & Lasagna.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’endroit se prête bien pour un souper entre amoureux ou bien un aperitivo entre collègues.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le couple derrière le restaurant : Laura Ghanem et le chef Glorindo Clara

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le Gino’s 1 /5









Évidemment les negroni sont les vedettes de la carte des cocktails. L’établissement offre une large sélection, et même un negroni sans alcool. On peut aussi essayer une des créations alcoolisées de Glorindo, le Sharkerato, le Latina ou le Mela e sambuco spritz, qui vont de pair avec les entrées.

Pas besoin de casser sa tirelire pour une soirée au Gino’s. Les lasagnes se détaillent 16 $, les entrées, 14,99 $, et les negroni, 13 $. Autre particularité, les propriétaires veulent s’assurer d’un service efficace. « On veut un service rapide, mais dans un environnement raffiné », explique Lara Ghenem. En effet, on se sent comme dans un speakeasy, avec la lumière tamisée et la musique à fond, tandis que les plats et les negronis affluent aux tables.

Autre clin d’œil à la famille, le nom du restaurant se veut un hommage au fils des propriétaires et au père de Glorindo. On se sent donc très bien accueilli au Gino’s, et quoi de mieux qu’une lasagne et un negroni pour se sentir réconforté en cette saison hivernale !

4639, boul. Saint-Laurent, Montréal