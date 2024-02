La Saint-Valentin se fête à votre façon, avec votre douce moitié ou une personne chère à vos yeux. Quoi de mieux qu’un excellent repas pour célébrer l’amour et la joie d’être ensemble ? Voici quelques suggestions pour combler tous vos sens.

Menu Extra

Menu Extra n’est plus à présenter. Pour une soirée gastronomique formidable dans le confort de votre maison, la formule est parfaite. Francis Blais et sa brigade y vont de ce Festin de l’amour, avec en vedette leur spécialité, le pithiviers, axé sur le pétoncle des Îles-de-la-Madeleine, servi avec gratin de légumes racines. En dessert, fondant au chocolat et mélilot. 140 $ pour deux ; les 9-10 et 14-15-16 février en cueillette ou en livraison dans un périmètre de 45 kilomètres.

h3

PHOTO BRANDON BARRE PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR H3 RESTAURANT Le menu proposé au restaurant H3 pour la Saint-Valentin fait dans le raffinement.

Crevettes d’Argentine, crudo de bar, magret de canard Rossini, déclinaison autour de la rhubarbe d’hiver au dessert… Le menu proposé au restaurant h3 pour la Saint-Valentin fait dans le raffinement. De quoi impressionner l’élu ou l’élue. Offert en formule 5 ou 7 services (75 $ ou 95 $), du 9 au 17 février.

Ratafia

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU RATAFIA Le Ratafia clame haut et fort son allégeance « anti anti Saint-Valentin ».

Certains aiment se proclamer « anti Saint-Valentin ». Pas le Ratafia, qui clame haut et fort son allégeance « anti anti Saint-Valentin ». Pour les romantiques finis, le menu promet d’impressionner, en déclinaisons de rose. Les détails sont à venir, mais deux choix d’entrée, plats principaux, prédesserts et desserts sont offerts pour 150 $ (ordinaire ou végé). Le 14 février, un bouquet de fleurs à votre table est inclus (et peut s’ajouter en précommande les 13, 15, 16 et 17 février).

Édouard et Léo

PHOTO GABRIEL PETRIDIS DEROSSI, FOURNIE PAR ÉDOUARD ET LÉO La boîte pour deux d’Édouard et Léo

Faites battre le cœur de votre dulcinée ou de votre chéri avec la boîte pour deux d’Édouard et Léo. Tout est presque prêt, quelques étapes au four et au montage et hop ! votre repas est servi. À déguster, dans l’ordre ou le désordre : pithiviers au pétoncle et à la crevette et sa mostarda de poire, salade de betterave et fenouil grillé, pintade de la ferme Kégo avec mousseline de salsifis et sauce bordelaise, sans oublier le dessert, une tartelette à la pistache, à la cerise griotte et au fromage mascarpone. 138 $ pour deux, offert du 14 au 17 février, en cueillette ou en livraison.

Toqué !

PHOTO FOURNIE PAR TOQUÉ ! Il y a de l’amour dans l’air au Toqué !, les 10 et 14 février particulièrement.

Il y a de l’amour dans l’air au Toqué !, les 10 et 14 février particulièrement. Un menu 7 services pour amoureux a été imaginé par l’équipe avec au programme des pétoncles des Îles-de-la-Madeleine, des bourgots de Rimouski, du foie gras de Carignan, sans oublier le chocolat. Pour se gâter, truffe et caviar en extra. 205 $ par personne.

India Rosa

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Les deux adresses de l’India Rosa vous attendent pour célébrer en couleurs et en saveurs la fête de l’amour.

Les deux adresses de l’India Rosa vous attendent pour célébrer en couleurs et en saveurs la fête de l’amour. On se gâte avec un menu trois services mettant en vedette plusieurs spécialités de l’endroit : tiki aux légumes, tartare de saumon dans son puri, agneau kofta, crevette géante façon kerla masala, et plusieurs à-côtés, dont le fameux pain naan cuit au four tandoor. Offert le 14 février seulement, 89 $ par personne ou 134 $ avec l’accord, qui comprend un cocktail et deux verres de vin.

Atelier avec Cat Fabi et de Steve Beauséjour

PHOTO JOHANNY JUTRAS, FOURNIE PAR CAT FABI L’inspirant couple de sommeliers formé de Cat Fabi et de Steve Beauséjour ne cache pas son amour pour les vins naturels.

L’inspirant couple de sommeliers formé de Cat Fabi et de Steve Beauséjour ne cache pas son amour pour les vins naturels. Prenez part à un atelier intimiste et festif en leur compagnie pour aller à la découverte de ces vins, le 17 février à 16 h. En plus de déguster une douzaine de délicieux vins nature et d’apprendre une foule de choses sur cet univers, il y aura aussi en accompagnement de la nourriture aphrodisiaque ! 140 $ tout inclus, par personne.

Les Labours

PHOTO FOURNIE PAR LES LABOURS Le menu éphémère du restaurant de l’hôtel Le Germain Charlevoix, Les Labours.

Une escapade romantique dans Charlevoix ? Voilà qui en mettra plein les yeux. Encore plus attablé au restaurant de l’hôtel Le Germain Charlevoix, Les Labours, où un menu éphémère mettant en vedette le homard de la Gaspésie et le foie gras de la Ferme Basque, entre autres, sera à l’honneur. Pour un soir seulement, le 14 février, au coût de 150 $ par personne.

Théophile bar à vin

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE À Saint-Bruno-de-Montarville, Théophile bar à vin offre un cadre tout indiqué pour une soirée en amoureux.

À Saint-Bruno-de-Montarville, Théophile bar à vin offre un cadre tout indiqué pour une soirée en amoureux. Nouvellement mené par la chef Agathe Salmenon, qui était sous-chef au restaurant depuis deux ans, l’endroit garde le cap en continuant de proposer une savoureuse cuisine de marché, où tout est mitonné sur place, dont les pâtes fraîches. Pour la Saint-Valentin, un menu 4 ou 6 services (75 $ ou 90 $ par personne) est au programme. Vous y dégusterez, entre autres, des pétoncles et leur gel d’argousier, des raviolis à la truite, une joue de bœuf et un cœur chocolaté en finale sucrée ! Offert du 8 au 24 février.