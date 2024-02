En amoureux, entre amis ou en famille, la Saint-Valentin se souligne à coups de sorties romantiques, amusantes ou inusitées, pour profiter de l’hiver, mais surtout, de la présence de ceux qu’on aime.

Bulles d’amour

Trois restaurants de la métropole, le Bivouac dans le Quartier des spectacles, l’Auberge Le Saint-Gabriel et la Terrasse William Gray dans le Vieux-Montréal, se sont munis récemment de dômes pour manger dehors l’hiver. Sous les flocons, ces espaces chauffés et éclairés deviennent de jolis cocons féériques pour manger en amoureux ou entre amis. Au menu : des plats sophistiqués et des vins somptueux pour les amateurs de gastronomie.

Réservation requise, les places sont limitées.

Sous le ciel étoilé

PHOTO FOURNIE PAR LES AMIS DE LA MONTAGNE Les Amis de la montagne proposent de vous initier à la pratique de la raquette à la lueur de la ville, tout en explorant la montagne et son ambiance hivernale.

Le son du vent dans les arbres. Et celui des pas dans la neige. La rumeur de la ville. Et la neige qui scintille. Une randonnée en raquettes en soirée, sur le mont Royal, allie romantisme, découverte de sentiers et bouffée d’air frais. Au bout des 90 minutes de balade (avec un guide), un chocolat chaud attend les marcheurs. On peut aussi s’arrêter au café des Amis pour se sustenter. Les enfants sont les bienvenus (12 ans et plus). Bon pour le cœur – dans tous les sens !

Réservation requise pour la randonnée en raquettes À la lueur de la ville

Comme une princesse

PHOTO FOURNIE PAR RITZ CARLTON Le thé à l’anglaise, avec plateaux de petits sandwichs classiques et de pâtisseries délicates.

Depuis 1912, le chic Ritz Carlton offre l’expérience du thé à l’anglaise en après-midi. Dans l’élégante salle de la Cour des palmiers, à l’entrée de l’hôtel, les plateaux de petits sandwichs classiques et de pâtisseries délicates se succèdent. Sous les lustres majestueux, on imite la royauté en dégustant son thé par petites gorgées au bord de l’immense cheminée. Les services sont à 11 h 30, 13 h 30 ou 15 h 30, tous les jours. Et des options végétariennes, végétaliennes, sans gluten et casher sont offertes.

Réservation requise, les places sont limitées.

Bain et vin

PHOTO FOURNIE PAR STROM SPA NORDIQUE Les succursales du Strom Spa Nordique proposent d’allier relaxation et gastronomie.

Il y a quelque chose de magique dans une visite au spa le soir, l’hiver : le silence et le calme des lieux, l’expérience thermale qui relâche le corps, la lune en témoin et avec un peu de chance, des flocons qui virevoltent au gré du vent. Les cinq succursales du Strøm Spa Nordique (situées à Mont-Saint-Hilaire, à L’Île-des-Sœurs, à Québec, à Sherbrooke et la petite dernière à Saint-Sauveur) proposent des forfaits qui allient relaxation à gastronomie, verre de vin inclus.

Différents forfaits sont offerts.

Concerts à la bougie

PHOTO FOURNIE PAR FEVER Soixante minutes de musique classique dans une charmante église, à la lueur de centaines de chandelles.

Dans une charmante église qui date de 1880, des concerts se tiennent à la lueur de centaines de chandelles. Signé par la société Fever, celui créé spécialement pour la Saint-Valentin, le vendredi 9 février, propose 60 minutes de musique classique : Tchaïkovski, Debussy, Wagner, Puccini et autres génies résonnent dans la nef. À noter que l’expérience est recommandée pour les enfants de 8 ans et plus, et les lieux sont accessibles en fauteuil roulant.

Réservation requise, les places sont limitées.

Passion chocolat

PHOTO FOURNIE PAR COTARD CHOCOLATIER ACADÉMIE Pourquoi ne pas apprendre à confectionner vos propres créations chocolatées ?

À l’Académie Cotard, à Saint-Sauveur, les amoureux de chocolat peuvent apprendre à confectionner leurs propres créations chocolatées. Pendant deux heures, les élèves, petits et grands, vont goûter, brasser, mouler et cuisiner du chocolat haut de gamme, guidés par des maîtres. Les tabliers et les filets pour les cheveux sont inclus. Une autre idée, pour les plus gourmands : un atelier de dégustation de chocolats qui se donne en boutique (30 minutes), feuille de goût sensoriel comprise. De quoi éveiller les papilles !

Pour les enfants de 8 ans et plus. Ceux de 14 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.