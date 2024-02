Pour faire plaisir à ceux qu’on aime à la Saint-Valentin, voici huit suggestions de cadeaux à offrir.

Des surprises chocolatées

Incontournable de la Saint-Valentin, le chocolat fait toujours plaisir aux petits comme aux grands, et la chocolaterie artisanale de Joliette Choco Chocolat vient de lancer sa charmante collection de la Saint-Valentin. Cœur de guimauve framboise, sucettes en chocolat ou cœur surprise aux couleurs pastel et aux arômes alléchants (dont caramel guimauve, popcorn praliné, camerise et ganache), il y en a pour ravir tous les palais parmi les 18 pièces spécialement proposées pour l’occasion.

Prix : de 4,29 $ à 34,99 $, en ligne ou à la boutique de Joliette

Pour un cadeau unique

PHOTO FOURNIE PAR LES MIMIPOTS Bougies des Mimipots

Fabriquées de façon artisanale à Mascouche par la créatrice Myriam Soucy, les bougies des Mimipots sont conçues dans des pots en béton aux formes géométriques ou plus classiques, offerts dans une variété de teintes. Les contenants peuvent être réutilisés d’une foule de façon une fois la cire consumée, même pour accueillir des plantes. Des pots à bijoux en forme de cœur, toujours en béton artisanal, sont également offerts en différentes couleurs.

Prix : à partir de 15 $, en ligne ou dans les points de vente

Douces fragrances

PHOTO FOURNIE PAR ROSY & EARNEST Be Rosy, parfum aux notes florales de Rosy & Earnest

La nouvelle gamme de fragrances Rosy & Earnest a été fondée par deux Montréalaises et propose deux eaux de parfum non genrées, conçues sans ingrédients préoccupants (certifiées EWG Verified). Be Rosy se démarque par des notes florales accompagnées d’essence de clémentine, tandis que Be Earnest évoque plutôt des notes boisées rehaussées par une touche de rhubarbe et de pomme. Les deux parfums ont été créés par la parfumeuse de Paris Nathalie Feisthauer. Indécis ? La gamme offre également le Duo Découverte qui inclut des échantillons des deux fragrances pour 15 $.

Prix : 165 $ pour 50 ml, en ligne

Volupté moussante

PHOTO FOURNIE PAR SOJA & CO. L’ensemble Rituel complet pour le bain de Soja & Co.

Pour offrir à un être cher un moment de détente unique qui embaume toute la salle de bains, l’entreprise montréalaise Soja & Co. a préparé deux ensembles spécialement pensés pour la Saint-Valentin. « Touche de romance » contient notamment une bougie musc blanc et praline, ainsi qu’un bain moussant eucalyptus, menthe et romarin, alors que « Rituel complet pour le bain » inclut une bougie rose et champagne, un bain moussant sauge et sel de mer, un lait de bain eucalyptus, bouleau et avoine, en plus d’une bombe de bain eucalyptus et pamplemousse.

Prix : à partir de 55 $, en ligne

Mots d’amour

PHOTO FOURNIE PAR MIMI & AUGUST Mimi & August propose différents modèles de cartes pour la Saint-Valentin.

« Tu me donnes des papillons. » « Merci d’être dans ma vie. » « Il y a de l’amour dans l’air. » Voici quelques-unes des douces phrases qui accompagnent les jolies illustrations de fleurs, de chats ou de boissons réconfortantes imaginées par l’entreprise montréalaise Mimi & August pour la Saint-Valentin. Il ne manque qu’un élément à ces cartes de vœux fabriquées à partir de papier recyclé : un tendre message rédigé de votre plus belle plume pour faire plaisir à votre être cher.

En ligne et en boutique, 6 $ par carte

Joli pendentif

PHOTO FOURNIE PAR CLAUDINE MONCION Création de la joaillière Claudine Moncion pour la Saint-Valentin

Votre douce moitié aime porter des bijoux ? Pour la Saint-Valentin, la joaillière Claudine Moncion a créé un joli pendentif rond serti d’un cœur rose. Fabriqué à la main, le bijou est fait d’argent sterling et de cuivre, les deux matières de prédilection de cette artiste établie dans le Vieux-Longueuil. Confectionné pour la fête des amoureux, le collier ne sera offert que pendant le mois de février.

En ligne, 80 $

Soirée sans tracas

PHOTO LAURIE-ANNE ROUX, FOURNIE PAR SIGNÉ LOCAL L’ensemble Soirée romantique, de Signé Local

Organiser une soirée romantique n’aura jamais été aussi simple grâce à Signé Local. L’entreprise, qui met de l’avant des produits d’ici, a créé l’ensemble parfait pour passer un moment à deux. Dans la boîte pensée pour les amoureux, on trouve une chandelle, de la fondue au chocolat, des caramels, de même qu’un pétillant à la pomme et aux framboises. Le tout est accompagné du jeu de conversation Les mots d’amour qui, grâce à des phrases à compléter, vous donnera la chance de rappeler à votre partenaire pourquoi vous l’aimez.

En ligne et en boutique, 66,99 $

Petits cœurs et dents sucrées

PHOTO FOURNIE PAR KANDJU Brochettes de bonbons

Pour gâter vos petits cœurs le 14 février, KandJu propose de mignonnes et délicieuses brochettes de bonbons dans lesquelles le rouge est à l’honneur. Vous cherchez un cadeau moins enfantin ? Les options de friandises aux couleurs de la Saint-Valentin sont nombreuses sur le site web de l’entreprise et en boutique. De quoi combler toutes les dents sucrées, peu importe leur âge.

En ligne et en boutique, 5,69 $ pour une brochette de 85 g