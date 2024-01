Montréal en lumière fête ses 25 ans et sa très belle programmation marque le coup. Signe des temps, les nombreux invités proviennent autant de restaurants gastronomiques étoilés que de petits bistros dans le vent, sans oublier quelques domaines produisant des vins naturels. Pour que vous puissiez réserver avant que toutes les places ne s’envolent, voici nos suggestions.

L’évènement

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE L’artiste designer Nicolas Fonseca proposera une mise en scène lors d’un repas de 25 services qui s’annonce spectaculaire.

Clément Boivin (Cuisine libre !), Jae-Anthony Dougan (Tropikal) et Stéphanie Labelle (Rhubarbe) préparent un repas de 25 services qui se déroulera en trois actes, dans une mise en scène de Nicolas Fonseca. Les billets à 425 $ comprennent cinq consommations, les taxes, le pourboire et le vestiaire. Ça se déroule à la Maison Alcan, les 27, 28 et 29 février.

Haut de gamme

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE @ODETTERESTAURANT Un lièvre à la royale, classique de la cuisine française, au menu d’Odette

Julien Royer est copropriétaire d’Odette, un restaurant français moderne trois fois étoilé Michelin à Singapour, et de ses petites sœurs, Claudine et Louise. Le chef issu d’une famille d’agriculteurs dans le Cantal, en France, cuisinera au Monarque les 23 et 24 février. Le menu de huit services coûte 225 $, avant le vin, les taxes et le service.

La France à leur manière

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MARIE-VICTORINE MANOA Marie-Victorine Manoa sera de passage chez Mon lapin.

La jeune prodige Marie-Victorine Manoa, fille de restaurateurs lyonnais, dépoussiérera la cuisine de bouchon avec l’équipe du très couru Mon lapin. Il y aura deux soupers dont le prix a été fixé à « 100 $ et plus », les 25 et 26 février.

Zéro déchet

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’O’Thym reçoit le chef du restaurant londonien zéro déchet Silo.

Le restaurant londonien Silo a beaucoup fait jaser en se proclamant premier restaurant sans déchet au monde. Le chef Ed Tejada et le maître des fermentations Ryan Walker seront au O’Thym les 1er et 2 mars avec Noé Lainesse – qui avait lui-même effectué un stage au Silo l’automne dernier – pour préparer un repas dégustation à prix doux (90 $), dans cette adresse où on apporte son vin.

Top chefs

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DANNY KHEZZAR Le chef Danny Khezzar sera de passage au Barroco.

Jérémie Falissard, copropriétaire et chef exécutif du Groupe Barroco, a connu Danny Khezzar lorsqu’ils ont tous les deux participé à la 14e saison de Top Chef France. Ils cuisinent à quatre mains les 26, 27 et 28 février au Barroco. Danny, aux commandes du Bayview, à Genève, est également musicien. Le menu qu’orchestrera le tandem coûtera entre 125 et 200 $. Il faudra ajouter 80 $ pour l’accord vin.

La truffe

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TRUFFES QUÉBEC La truffe du Québec fera l’objet d’une conférence « sensorielle ».

Oui, oui, il y a de la truffe au Québec. Cette « conférence sensorielle » à 25 $, donnée à l’Agora Hydro-Québec, le 22 février, démystifiera le sujet pour vous. Il y aura aussi un repas truffé au Kaviar, avec Giacomo Boccaccini, chef et chasseur de truffes toscan, pour 120 $ avant la boisson, les taxes et le pourboire, les 28 et 29 février.

Aux origines

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le chef Maxime Lizotte créera un menu pour le restaurant de l’ITHQ.

Maxime Lizotte, chef issu de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, cuisinera avec la brigade de l’ITHQ, les 23 et 24 février. Son menu dégustation 6 services à 125 $ (ajoutez 65 $ pour l’accord vin) sera par la suite exécuté du 27 au 2 mars par l’équipe du restaurant. M. Lizotte donne aussi une conférence gratuite sur la cuisine autochtone à la Maison des festivals, le 3 mars.

Bistronomie

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LOLOBISTRO Un plat de pigeon, céleri et raisin au Lolo Bistro

Lolo, c’est une cave à manger et un bistro. Le chef Zac Gannat transportera sa colorée cuisine au Bonheur d’occasion. Du 22 au 25 février, ce sera comme passer un week-end à Paris, nous promet la publication Instagram du restaurant de Saint-Henri. Le menu est à 85 $, 125 $ avec l’accord vin.

Brunchs

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le Dandy, dans le Vieux-Montréal, fait partie des établissements qui proposeront des brunchs au terme de la Nuit blanche.

Au terme de la Nuit blanche, 25 restaurants proposeront des brunchs (certains à partir de 8 h !) pour les fêtards qui auront déambulé dans la ville jusqu’aux aurores. Ça se passe le 3 mars au Butterblume, au Dandy, au Kamuy, à l’Arthur’s, au Stanley et ailleurs.

La programmation gourmande de Montréal en lumière se déroule du 22 février au 10 mars.