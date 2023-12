Au restaurant Hayat, on est reçu comme on le serait chez des membres de la famille. La nouvelle adresse du Vieux-Montréal explore la cuisine syrienne et libanaise, avec un menu signé par le chef Joseph Awad.

Les copropriétaires ont voulu mettre de l’avant leur histoire familiale et leurs traditions culinaires dans leur nouveau projet. Quelques clins d’œil sont disséminés ici et là, comme les photos d’enfance de l’équipe qui ornent le menu ou la phrase « Sahten, mon amour » (Bon appétit, mon amour) inscrite au fond des assiettes. Mais les plats traditionnels du Levant sont réinventés.

« On pousse le mode de vie de bon vivant comme nous, au Moyen-Orient, explique le chef Joseph Awad (Damas, SHAY, Momofuku), qui est assisté en cuisine par le chef Gabi Deeb. C’est de se rassembler entre amis et famille à une table pleine. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le flétan, servi sur une galette de pommes de terre, avec sauce vierge et pignons de pin

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le shish taouk avec aïoli à l’ail et salade taboulé

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les manti, sortes de raviolis qui sont farcis ici de fausse viande et servis avec un espuma de yaourt et du beurre clarifié fumé

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le martini Jadda (arak, vodka Grey Goose, kahlua, espresso, sirop de tahini et anis étoilé)

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le cocktail Jardin de rose (gin, sirop de rose, romarin, vanille et pamplemousse) 1 /5









On vient au Hayat, bien entouré, pour savourer des plats à partager façon mezze. On peut y aller avec des spécialités, comme le houmous, la salade fattoush ou le shish taouk, tous délicieusement colorés et élégamment servis.

On veut sortir un peu des sentiers battus ? On se rabat sur les manti, sortes de raviolis qui sont farcis ici de fausse viande et servis avec un espuma de yaourt et du beurre clarifié fumé, ou le boreg au fromage frit. Et si on a un faible pour le sucré, on se laisse tenter par les crêpes baklava, un classique du chef.

Côté boissons, les saveurs orientales sont omniprésentes, avec des touches de rose, de sumac ou de l’arak dans les cocktails créés par Caitlan Do Couto. On essaie le whisky sour à la camomille (avec des sirops de camomille et de curcuma) ou bien le martini de Jadda, une réinvention du (très populaire) espresso martini, avec un sirop de tahini et de l’arak.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La firme Ivy Studio s’est chargée du design de la salle.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les chefs Joseph Awad (à gauche) et Gabi Deeb

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le restaurant Hayat est situé rue de la Commune, dans le Vieux-Montréal. 1 /3





La carte de vins, montée par le maître d’hôtel, Pierre Lombardo, fait la part belle aux vins français et contient aussi quelques bouteilles de vins libanais en importation privée. Une belle façon de les découvrir et de faire un accord local.

L’atmosphère conviviale, mais qui reste raffinée, est bonifiée par la salle joliment conçue par Ivy Studio. Les nombreuses banquettes et les courbes créent un cadre enveloppant pour les convives, un antre, qui est à la fois élégant et intemporel.

L’équipe attend déjà impatiemment l’été pour ouvrir la terrasse, qui pourra accueillir plus d’une centaine de personnes. « On veut offrir quelque chose d’intéressant pour les gens du Vieux-Montréal, explique le copropriétaire Nazim Tedjini. Et pourquoi pas devenir un incontournable à Montréal pour la cuisine syro-libanaise ? » Seul le temps nous donnera la réponse, mais on peut déjà dire que le quartier est doté d’un nouvel établissement qui célèbre à merveille la cuisine du Moyen-Orient.

131, rue de la Commune Ouest, Montréal

Ouvert du mercredi au dimanche, de 17 h à 23 h