Au cœur du projet : la cheffe Mélanie Falardeau, le chef et restaurateur Minh Phat Tu et la sommelière/gestionnaire de salle Jade Labonté Harvey

La sommelière Jade Labonté Harvey s’occupe aussi des cocktails, dont celui-ci au rhum, à l’ananas et à la noix de coco, nommé Rupert Holmes (auteur de la fameuse chanson Escape, qui parle de pina colada !).

La salade de tomates mondées et fraises est aussi jolie que rafraîchissante.

Au printemps, Villeray a perdu son Cafécoquetel, chouette adresse où l’on pouvait traîner du petit-déjeuner au digestif. Mais, soulagement, le quartier a gagné le coloré Sae Low, dans le même local à l’angle des rues Berri et Faillon.

Sous la direction du bien-aimé Minh Phat (Mui Mui et Anénome), la nouvelle équipe a comme têtes d’affiche la cheffe Mélanie Falardeau (anciennement à l’Orange rouge) et la sommelière Jade Labonté Harvey (Île flottante).

Le concept de café-buvette a été conservé, avec un horaire bien stable : mardi au samedi, de 9 h à 23 h. Et s’agissant de stabilité, les boissons caféinées sont toujours faites avec les grains du torréfacteur montréalais Zab. Même le fameux « latte rose et poivre rose » du Cafecoquetel a été conservé. L’offre en vin, elle, a été grandement bonifiée, avec des cuvées artisanales de toutes les couleurs. Nous avons trempé nos lèvres dans un rosé aussi soutenu qu’électrisant du domaine Daniel et Bianka Schmitt, en Allemagne.

L’espace en cuisine étant plutôt limité, Minh et Mélanie ont dû être créatifs au moment de concevoir le menu. À toute heure, on peut commander un petit pain au lait cubique avec un choix de trois garnitures. Côté salé, quatre bols avec une base de riz sont proposés : pleurotes rôtis, aubergines laquées, tartare de bœuf ou thon épicé. Si le donburi se suffit normalement à lui-même, ici les bols sont petits. Pour en faire un repas, il est presque impératif de commander un autre plat, que ce soit la salade de tomates, le tataki de saumon ou le ceviche. L’addition peut monter vite ! Mais le gâteau au fromage japonais à 8 $, lui, est bien généreux. Peut-être serait-il plus délicieux encore avec un coulis ou une compote de fruits ?

426, rue Faillon Est, Montréal