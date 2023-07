Situé sur le plus haut sommet du Massif, Camp Boule est l’un des rendez-vous incontournables de la gastronomie charlevoisienne offrant un point de vue inégalable sur le fleuve et ses environs. À sa carte, des produits locaux, une cuisine sur bois et des délices de saison apprêtés avec authenticité.

Ouvert il y a un an sous le nom de L’Effet Papillon, l’emplacement a depuis changé d’appellation pour adopter celle du premier chalet construit sur la montagne pour l’après-ski : le Camp Boule. Le chef David Forbes propose ici une cuisine sans flafla qui va droit au but en ciblant essentiellement les papilles.

Après avoir fait ses armes à Montréal et à Québec, c’est sur Charlevoix que le chef a mis le cap (Labours, Tavola, La Ferme) il y a quelques années, en s’attardant aux denrées de cette région qu’il « aime d’amour » et à ses producteurs avec qui une complicité s’est forgée au fil du temps. « Ma cuisine, je la veux généreuse, sortie du cœur », lance David Forbes, qui voue une affection particulière aux aliments moins prisés – ces parties de viande boudées, par exemple –, dont il sait habilement redorer le blason.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Pétoncles et accompagnements

PHOTO ISABELLE MORIN, LA PRESSE Une généreuse salade d’asperges sur crème de Migneron de Charlevoix

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Camp Boule est situé au Massif de Charlevoix.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Le chef David Forbes

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Un dessert au menu lors de notre passage 1 /5









« Les gens sont curieux et ont envie d’essayer de nouvelles choses et quand c’est bien fait, c’est l’fun ! La cuisine, ça doit rester ludique et dans le plaisir de manger. J’aime quand c’est vrai, quand ça goûte ! » dit-il en mettant de l’avant le côté « un peu brut, un punk » de son approche.

Au cours de notre passage défilent tour à tour une généreuse salade d’asperges sur crème de Migneron de Charlevoix, des gnocchis aux fruits de mer où le homard s’affiche sans discrétion et une macreuse de bœuf entourée de betteraves et de pommes de terre nouvelles. En finale, des douceurs aussi fines que gourmandes. Camp Boule séduit avec une cuisine santé, généreuse et rassembleuse, qui se réinvente toutes les semaines.

Ouvert l’hiver jusqu’ici, le restaurant se met sur le mode estival pour la première fois cette année. Il s’arrime aux activités et à la vie de la montagne : le soir, en jumelant son offre gastronomique au nouveau spectacle de sons et lumière Le vol de l’oiseau mécanique ; le jour, avec un forfait « Brunch panoramique » qui propose une balade en télécabine pour s’en mettre plein la vue, après s’en être mis plein la panse !

76, chemin du Camp Boule, Petite-Rivière-Saint-François