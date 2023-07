À travers les bons coups et, parfois, les moins bons, nos critiques de restaurants vous racontent leur expérience, présentent l’équipe en salle et en cuisine, tout en expliquant ce qui a motivé le choix du restaurant. Cette semaine : Pizzéria Lupi, à Saint-Adolphe-d’Howard.

Pourquoi en parler ?

Sur la route du chalet, une bonne pizza, ça dépanne ! Et quand c’est du calibre Lupi (qui veut dire loups en italien), ça ne fait pas que dépanner : ça fait carrément plaisir. Avec sa terrasse et sa nouvelle offre de gelato, l’adresse qui constitue le parfait après-ski l’hiver est maintenant pleinement en mode estival.

Qui sont-ils ?

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Jean-Christophe Ducharme, Ève Lapierre et Jason Thivierge sont les trois propriétaires actifs de Pizzéria Lupi.

Au jour le jour, ce sont Jason Thivierge (au four à pizza), Ève Lapierre (à la sommellerie) et Jean-Christophe Ducharme (en salle) qui font rouler Lupi, avec d’autres employés, bien entendu, car l’endroit peut devenir fort occupé. Dominic Tougas et Marie-Michèle Desmarchais (anciennement de L’Épicurieux) sont également copropriétaires, mais dans l’ombre. Le lieu est la concrétisation d’un rêve récurrent de pizzéria que les amis Jason et Dominic faisaient depuis de nombreuses années.

Notre expérience

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La salade Lupi est un (petit) repas en soi.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les polpettes en sauce tomate sont moelleuses, croustillantes, riches, acidulées.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La croûte est bien gonflée, comme elle se doit, lorsqu’elle se revendique de la tradition napolitaine.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Bois blond et céramique verte donnent le ton.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE C’est « un Italien de Saint-Léonard » qui fournit le gelato au Lupi. 1 /5









C’est au retour d’un week-end dans les Laurentides que mon « loup » et moi avons fait un petit crochet pour découvrir de quel bois se chauffait la pizzéria de Saint-Adolphe-d’Howard, ouverte en février 2022. Il était tôt, un dimanche soir, et le four à 900 degrés avait hâte de cuire la pâte en un rien de temps et d’y laisser ses petites morsures noires.

Mais il aurait à attendre encore un peu, le temps que nous mangions nos entrées (présentées comme des « à côtés » sur le menu), dans la belle lumière de fin de journée. La jolie salle parée de bois blond et de céramique vert forêt nous rappelle que nous ne sommes pas à Naples ici, mais en territoire nordique.

Il y a assez peu d’articles au menu du Lupi pour que chacun d’eux soit devenu un « classique » en un an et demi d’existence. Si nous avions été cinq ou six, nous aurions (presque) tout commandé, mais nous avons dû dire « à la prochaine fois » à la saucisse maison, à la burrata et à la porchetta pour nous contenter de deux jolis « à côtés » parfaitement complémentaires.

L’excellente salade Lupi est composée de légumes grillés, de roquette, de rondelles d’oignon rouge fines comme du papier, de noix, de parmesan et d’une vinaigrette à l’équilibre sucre/acide parfait. Les polpettes, ces dodues boulettes de porc en sauce tomate, constituent presque un repas en elles-mêmes avec leur belle part de « pain » (de la pâte à pizza délicatement garnie) pour faire scarpetta.

Nous aurions pu nous contenter d’une seule pizza après ces entrées, mais ç’eût été dommage de ne pas en tester au moins deux. La « Poulet ranch » (sauce blanche, mozzarella, poulet, oignons rouges, laitue, sauce ranch, reggiano) n’est normalement pas le genre d’excentricité vers laquelle mon palais gravite. Et ce n’est certainement pas le meilleur choix si vous prévoyez repartir avec des parts à réchauffer le lendemain. Mais qu’à cela ne tienne, ma curiosité l’a emporté et ne l’a pas regretté.

Il fallait compenser avec une traditionnelle. Comme on nous avait vanté le pepperoni provenant d’un fournisseur secret, nous avons laissé la Peppe gagner notre faveur. Dans les deux cas, la pâte aux rebords bien gonflés et picotés de noir avait une cuisson juste.

S’agissant de fournisseurs secrets, il semble que le gelato du Lupi, qui n’était pas encore disponible à notre passage, provienne « d’un Italien de Saint-Léonard », recommandé par une amie de la maison. Il faudra retourner y goûter, tout comme au tiramisu, dont la table d’à côté avait commandé la dernière part. Jolie attention : Jean-Christophe s’est excusé avec de croquants cannoli !

Dans notre verre

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Il n’y a pas que du vin à boire ici, mais avec de telles quilles, comment résister !

Les alcools locaux – bière, vin, spiritueux – côtoient les produits européens. Le choix n’est pas infini, mais assez bien pensé pour que personne ne se laisse mourir de soif. Du Pinard et filles au verre et des blancs de macération italiens, on ne dit pas non !

Prix

Les généreux « à côtés » coûtent entre 10 et 18 $, tandis que le prix des pizzas commence à 16 $ (marinara toute simple) et se rend jusqu’à 28 $ (pour la « Meat lover »). Le vin est également proposé à prix juste. Le verre vous coûtera autour de 12 à 15 $.

Bon à savoir

Vous avez envie d’en faire une petite escapade ? Il y a quelques hébergements dans le coin, dont le joli gîte et café Les Conifères, au village même.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’été, ça se passe à l’intérieur ET à l’extérieur au Lupi.

Info

Pizzeria Lupi est ouvert les lundis et jeudis de 16 h à 21 h, puis du vendredi au dimanche de midi à 21 h.

1985, chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard