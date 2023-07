Les vins du Domaine du Nival n’auront peut-être jamais connu de tels contrastes savoureux. Ce samedi 15 juillet, l’équipe du seul et unique Merci la vie, à Piedmont, prépare un repas en six services, articulé autour de cuvées sélectionnées par les vignerons eux-mêmes, Matthieu Beauchemin et Fannie Boulanger.

Lorsqu’on connaît la cuisine du chef boulanger Albert Elbilia et du reste de l’équipe tout étoiles composée de Valentin Wajda, Nicolas Branchaud-Thomas, Samuel Aubuchon, Guillaume Brosseau et Lilia Andoni, on sait à quel point ces créateurs de saveurs sont capables d’agencements inattendus, mais toujours parfaitement harmonieux.

Ce premier souper champêtre de l’été (Merci la vie n’étant normalement ouvert que de 9 h à 17 h du jeudi au dimanche) ne fera pas exception. On pourra par exemple déguster une truite tandoori mi-cuite sur crème fraîche au citron et mole, en accord avec la cuvée Matière à discussion (cépage vidal), et une porchetta au poivre sancho, avec oignons verts brûlés et salade de concombre coréenne pour se marier avec le gamaret du Nival (cuvée Un de ces quatre).

Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le cadre de cette belle table boulangère est d’une élégante rusticité. De plus, le service y est à tout coup d’une grande gentillesse, sous l’influence de la toujours bienveillante copropriétaire Johanne Martineau. Une expérience qui promet, à 180 $ par personne, avant taxes et service.

485, boulevard des Laurentides, Piedmont