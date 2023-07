La hausse moyenne du prix des vins à la SAQ à la mi-juin aurait été de 1 à 3 %, mais plusieurs vins en ont subi de plus importantes : le Bourgogne de Piuze est passé de 23,05 $ à 24,65 $, une augmentation de 7 %. Le prix des vins de Bourgogne, du Beaujolais et de Champagne subissent les pressions d’une demande toujours grandissante et d’une offre limitée. D’autres régions sont moins touchées : voici trois suggestions, au prix inchangé ou presque, pour vous désaltérer cet été.

Découverte : passe-partout pour l’apéro

Ce ne devrait plus être une découverte : les vins d’Autriche sont maintenant bien établis au Québec. Mais beaucoup de gens hésitent encore à s’aventurer hors des sentiers battus. Si vous êtes amateur de vins blancs secs, légers, frais et pimpants, celui-ci est à découvrir. Le grüner veltliner est le cépage le plus cultivé d’Autriche. Il peut aussi donner des vins riches et puissants, mais les vins plus abordables sont habituellement simples, réjouissants et très passe-partout. Celui de la famille Meinklang en est l’exemple parfait. Très frais déjà au nez, il offre une trame de fond de fruit mûr, aux notes de poire et d’agrumes, agrémentée de notes végétales et épicées. Sec, léger et tonique, il réveille les papilles ! Idéal pour l’apéro, un pique-nique ou pour accompagner des crudités, un grand aïoli, du poisson frit, des légumes en tempura avec trempette aux herbes.

Meinklang Gruner-Veltliner Osterreich 2021, 19,90 $, (13631071), 11 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans

Abordable : rosé provençal pour la table

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Les Béates Les Béatines Coteaux d’Aix-en-Provence rosé 2022

Le Domaine Les Béates, situé à Lambresc, dans le nord-ouest d’Aix-en-Provence, est un des pionniers de l’agriculture biologique de la région. La famille Terrat y bichonne 40 hectares de vignes sur des coteaux à dominante calcaire. Sa cuvée Les Béatines est issue de grenache surtout, avec syrah et cinsault. Elle arbore la couleur pâle typique des rosés provençaux, et en bouche elle se campe assurément du côté de la table. Les arômes sont discrets, avec un fruit mûr qui se pare de notes végétales, orange, herbes, thé darjeeling. La bouche, elle, s’impose par son caractère vineux et sa structure. Elle fait preuve de tenue, de mâche et de relief ; le vin est tout indiqué pour la table. À essayer avec tarte aux tomates, petits farcis, ratatouille, voire avec des aubergines alla parmigiana, des saucisses grillées ou des côtelettes d’agneau aux herbes.

Les Béates Les Béatines Coteaux d’Aix-en-Provence rosé 2022, 21,00 $ (11232261), 13 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans

Classique : un millésime réussi

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Patrick Piuze Bourgogne Chardonnay 2021

Malgré sa hausse de prix (il se détaillait à 23,05 $ auparavant), ce vin reste d’un bon rapport qualité-prix, d’autant plus au vu de son origine. Élaboré par le Québécois Patrick Piuze, à partir de raisins du Tonnerrois, c’est un très joli bourgogne blanc fin, de facture classique. Le nez s’ouvre sur des notes de poire, de beurre et de crème, avec une pointe de champignon blanc et d’amande. La bouche offre une belle matière fruitée, avec une texture délicatement crémeuse. Le tout est porté par une acidité fine et tonique. Une très belle réussite dans ce millésime frais, le vin est en effet léger – ce qui le rend d’autant plus digeste –, mais fait aussi preuve d’une matière mûre, avec du relief et de l’énergie. Tout indiqué pour des poissons et fruits de mer frits ou grillés, ou pour accompagner une épluchette de blé d’Inde !

Patrick Piuze Bourgogne Chardonnay 2021, 24,65 $, (14853741), 12 %

Garde : 3 ou 4 ans