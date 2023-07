L’affiche et l’identité visuelle du Sabayon sont l’œuvre du designer graphique et illustrateur Simon L’Archevêque.

À peine revenus de leur résidence de deux mois dans un restaurant de Brooklyn, Marie-Josée Beaudoin et Patrice Demers ont annoncé cette semaine qu’ils ouvraient un microresto à Pointe-Saint-Charles le mois prochain. Celui-ci s’appellera Sabayon et le design sera assuré par Mathieu Leclerc, du Studio Knowhow.

« On avait signé le bail avant de partir pour New York », nous confie le « petit cachotier ». Souhaitant travailler à deux, sans employés, le couple a imaginé un lieu intime où seulement 14 clients pourront être servis à la fois. Les soupers en cinq ou six services, très axés sur les légumes et les poissons, auront lieu du jeudi au samedi. Il y aura aussi deux « tablées » de thé à la française les samedis. Ce sont donc 28 personnes par samedi qui pourront profiter des prouesses sucrées de « Patrice Pâtissier » et des infusions d’exception de l’entreprise québécoise Camellia Sinensis.

La formule souhaitée, à terme, serait d’utiliser le nouveau lieu de la rue Centre comme restaurant pendant trois semaines, puis d’en faire une salle de cours (sommellerie, pâtisserie, cuisine en général) la quatrième. Tant pour les soupers que pour le thé et les cours, les places devront être achetées d’avance, comme des billets de spectacle. Les prix évoqués sont pour l’instant très raisonnables, à 115 $ le soir et 48 $ pour le thé, service inclus.

Patrice et Marie-Josée ont très hâte à ce nouveau chapitre. « On est revenus de New York très, très motivés. Cette aventure nous a confirmé qu’on avait fait le bon choix. On a reçu tellement d’amour des Québécois. Les samedis soir, ils comptaient toujours pour 50 % de la clientèle. » À l’ouverture, ce seront peut-être les New-Yorkais qui débarqueront à Montréal pour découvrir le Sabayon.