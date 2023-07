Le café-bar Sasha, fermé à la suite d’une fusillade liée aux gangs de rue survenue en juin, pourra de nouveau accueillir des clients sous certaines conditions.

Lors d’une convocation d’urgence à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) le 22 juin, le permis d’alcool du restaurant situé sur l’avenue Bélanger, à Saint-Léonard, avait été suspendu temporairement. On y interdisait également la présence de clients. L’établissement pourra désormais rouvrir ses portes dès le 10 juillet.

La juge administrative Marie-Jeanne Duval a entériné la proposition des deux parties dans ce dossier.

Dans la nuit du 19 juin, la police était intervenue pour des coups de feu tirés depuis un véhicule (drive-by shooting) survenu aux abords du café-bar Sasha.

Au total, 11 douilles avaient été retrouvées sur la scène de crime. L’établissement, où se tenait une fête à l’occasion du Grand Prix du Canada, était alors bondé.

Les blessés, deux hommes de 24 et 28 ans, étaient connus des services de police et ont plusieurs antécédents judiciaires. L’une des victimes est également liée aux gangs de rue de Montréal-Nord.

Plusieurs conditions

En plus de devoir installer un système de caméra de surveillance, le propriétaire du café-bar de Saint-Léonard s’est engagé à ce qu’un agent de sécurité soit présent les vendredis et samedis soirs, ainsi que lors d’évènements susceptibles d’attirer foule. Joseph Cecere devra entre autres s’assurer qu’un portier utilise un détecteur de métal lors des entrées et sorties de clients de son établissement les week-ends.

Il s’engage également à refuser l’accès à son restaurant à toute personne affichant un signe ou vêtement indiquant une affiliation à un groupe criminel.