Un nouveau lounge vient d’ouvrir en ville, mi-caché, mi-niché au 5e étage du 2-22, au cœur du Quartier des spectacles. Son nom ? Emmanuelle, mesdames et messieurs. Oui, comme le film. Mieux : en référence au film !

Ce n’est pas un bar. Encore moins une discothèque, mais bel et bien un salon. Pensez : canapés en cuir, tables basses, musique d’ambiance et petits plats à partager. Pour y manger quoi ? Des bouchées raffinées, il va sans dire, allant des huîtres (caviar et crème sure) au foie gras (sur tartelette) en passant par les agnolottis (aux pois verts) et le maquereau (au pomelo). Un menu signé Nick Bramos (Marcus, Toqué !, Taverne Monkland et aujourd’hui copropriétaire du Succeda), qui a puisé ici dans ses souvenirs, ses voyages, et ses inspirations du moment (et de la cuisine de sa maman !).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Au menu, tartelettes de foie gras, huîtres, etc. De petites assiettes dont les prix varient de 9 $ à 45 $, sans oublier le bœuf Wagyu à 100 $ et le caviar à 180 $.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Parmi les petits plats, on compte du maquereau au pomelo.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les bouchées sont raffinées, comme ces crevettes à l’estragon.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une étonnante assiette de tomates, patates et Espelette

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un des cocktails à la carte 1 /5









C’est au DJ et entrepreneur Donald Lauture que l’on doit cette nouvelle adresse, où l’on espère attirer une clientèle de professionnels, en manque de lieux raffinés du genre. Il a fait appel à Zébulon Perron (Furco, Parvis, Rouge Gorge, Marcus) pour réaliser le design, notamment sa pergola quatre saisons, avec vue imprenable sur la ville. La décoration mêle avec goût pièces vintage et décor contemporain, pour une ambiance feutrée et effectivement distinguée. Il ne manque qu’un piano à queue, qu’on nous promet sans doute prochainement, murmure-t-on.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Banquette en cuir, table basse en onyx, tabourets en velours, dorures : la décoration s’inspire des années 1970, mais avec une touche résolument contemporaine.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le bar en marbre, où chaque détail a été fignolé

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Parmi les artisans de cette nouvelle discrète et non moins chic adresse : Zébulon Perron (au design) et Nick Bramos (aux cuisines)

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le nouveau lounge Emmanuelle 1 /4







Côté cocktails, la carte propose des créations aux noms évocateurs (l’Emmanuelle, évidemment, mais aussi le Poudré, ou pourquoi pas le Garden Sensual, l’Indépendante ou le Scandale). Une courte carte des vins complète le tout.

À noter que la carte suggère en outre une étiquette, invitant les visiteurs à « oublier [leurs] distractions numériques à la porte ». Petits plats de 9 $ à 180 $ (le caviar). Cocktails à partir de 22 $.

2, rue Sainte-Catherine Est (5e étage), Montréal