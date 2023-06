C’est en passant par la ruelle – ou les cuisines – qu’on découvre Casa Kaki, le premier speakeasy d’apéros festifs et nouveau projet de Franck Nasso.

Le propriétaire du traiteur Franck Maison Gourmande, ouvert en novembre 2022 sur le boulevard Saint-Laurent dans le Mile End, savait qu’il voulait ouvrir ce local caché « pour les beaux jours ». La salle a la particularité de donner directement sur la ruelle arrière. Franck Nasso a voulu garder le côté convivial, festif et informel de l’endroit – autrefois connu comme étant le bar à vin et le shack à homards Parasol – tout en y mettant sa touche.

On peut donc se donner rendez-vous à cette adresse cachée pour un 5 à 7 – les cuisines ferment vers 20 h – et se régaler de nombreuses entrées gourmandes de type tapas. Franck a intégré quelques classiques de son répertoire de traiteur – les acras de morue et leur mayonnaise maison épicée à la lime, le gravlax et les arancini aux petits pois, à la menthe et au zeste de citron.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE. Quelques plats au menu de Casa Kaki : la burrata des Pouilles, les mini-burgers de bœuf, les acras de morue, les nachos au homard ainsi que le cocktail Pepina gin

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE On peut s’attabler directement dans la ruelle !

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Les deux Kaki cocktails : le Pepina gin et le Marga matcha

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE La salle de Casa Kaki donne directement sur la ruelle.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE On accède à Casa Kaki par la ruelle ou par les cuisines en passant par un rideau de paillettes dorées.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Le propriétaire de Casa Kaki, Franck Nasso 1 /6











Sur la carte, on trouve également une burrata des Pouilles avec une marmelade maison de tamarillo, carottes et chimichurri, un ceviche de pétoncle et des nachos au homard – le plus grand succès pour l’instant, assure Franck Nasso – avec ses chips de tortillas maison et ses généreux morceaux de homard. On peut aussi se régaler de plats en petits formats comme des mini-burgers et des petites guédilles de homard.

« J’ai seulement reçu pour l’instant des compliments sur la carte », se réjouit le propriétaire. Le nouveau repaire propose une carte équilibrée, précise cet autodidacte, qui peut convenir autant à ceux qui veulent se remplir la panse qu’à ceux qui désirent grignoter en sirotant un verre.

Parlant de boissons, on a droit à une sélection de vins nature, ou biologiques, d’importation privée faite par le proprio lui-même. La Casa Kaki offre aussi deux cocktails qui rendent hommage à la couleur kaki, le Pepina gin, un gin tonic avec un jus de concombre frais, et le Marga matcha, une margarita au matcha.

Franck Nasso a été inspiré par la jungle et la Colombie – où il a fait de nombreux voyages – pour le décor du local. Une murale qui représente une jungle tropicale a été spécialement réalisée par l’artiste montréalais Ankh One. Franck a même déniché de la vaisselle colombienne, en métal émaillé et multicolore, qu’il a fait importer lui-même grâce à de précieux contacts. De petits plats parfaits pour ses nouvelles créations, dit-il.

Une série d’évènements spéciaux, qui commence le 1er juillet avec l’auteure-compositrice-interprète montréalaise d’origine syrienne Nadine Altounji – sera organisée durant l’été. « Des choses un peu décalées qui font très Mile End », explique Franck Nasso. Déjà, il songe à l’avenir et Casa Kaki pourrait se révéler sous un autre jour d’ici quelques mois…

5439, boulevard Saint-Laurent ou par la ruelle en arrière