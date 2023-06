L’OBNL Les Cocagnes, qui regroupe plusieurs projets agricoles à échelle humaine sur une grande terre de Frelighsburg, vient de lancer à nouveau pour l’été sa série de repas champêtres.

Une quinzaine de chefs cuisineront pour la belle saison sous la jolie pergola, dont Maxance F.-Martinez et Julien Archambault, du restaurant Passe-Montagne, également situé à Frelighsburg, ce week-end (24 et 25 juin).

En septembre 2022, nous avions eu le bonheur de participer au repas d’inspiration japonaise de Xavier Larivière et Aaron Kawajigashi (restaurant Fleurs et Cadeaux à Montréal). Ils seront de retour les 8 et 9 juillet.

Marie-Fleur St-Pierre quittera aussi son Kamouraska d’adoption le temps de quatre repas (deux services par soir), les derniers de la série, les 23 et 24 septembre. Il y aura aussi Francis Moreau (Sardines, Québec, 12 août), Maurín Arrellano (Vivace, Montréal, 26 août) ainsi que Alexandro Vega (Darling et Le Majestique, 1er et 2 juillet), entre autres.

Le prix est de 150 $ plus taxes par personne, boissons et services inclus. La programmation complète se trouve sur le site des Cocagnes.