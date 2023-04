Bonheur d’occasion, nouvelle adresse du quartier Saint-Henri, est le projet d’une jeune équipe déjà très expérimentée. Ouvert à la mi-février, le restaurant se veut un « bistro de quartier », précise le chef propriétaire Philippe Gauthier. Menu saisonnier à très bon prix et ambiance chaleureuse, c’est la mission du nouvel établissement.

L’adresse, déjà adoptée par les résidants du quartier, est ouverte matin, midi et soir. On peut siroter un café, savourer des pâtisseries faites par le chef pâtissier Victor Adnet, et commander un dîner. Le lieu se métamorphose le soir pour offrir une expérience plus gastronomique, mais qui reste abordable. Une philosophie qui rappelle celle du Ludger, qui occupait le même local de la rue Notre-Dame Ouest.

C’est un trio d’amis qui est au cœur du projet. Le chef Philippe Gauthier (Tiers Paysage, Bouillon Bilk, Moleskine) est aux fourneaux alors qu’Evelyne Forte (Fleurs & Cadeaux, Nolan) et Angélique Custeau (Hélicoptère, Fleurs & Cadeaux) s’occupent de la salle d’une quarantaine de places.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Culotte de bœuf, champignons et ail des ours, le tout nappé de sauce

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Plat spécial du moment : pithiviers de joue de flétan, mousse de pétoncles, duxelles de champignons et sauce vermouth

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Plat proposé par le restaurant Bonheur d’occasion : canard, betterave, calvados et laitue des mineurs

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Plusieurs pâtisseries et gâteaux sont proposés à toute heure du jour chez Bonheur d’occasion. 1 /4







« C’est comme si les astres s’étaient alignés quand Philippe m’a appelée pour avoir quelqu’un pour la gestion », raconte Evelyne Forte. Angélique s’est jointe à eux quelques semaines après l’ouverture. L’équipe se laisse de la place pour que le projet évolue. « C’est une œuvre vivante », lance Philippe Gauthier.

Le menu du soir, qui change ponctuellement, met en vedette les produits de saison et des produits moins nobles, comme la culotte de bœuf. Le tout « exécuté avec soin et amour », assure le chef. Les assiettes sont équilibrées avec de nombreux légumes et grains « pour créer un plat qui est entier » et « qui revient moins cher ». Philippe Gauthier chasse les bons prix et n’hésite pas à aller directement chez le fournisseur pour offrir des produits qui sortent de l’ordinaire. « L’autre jour, c’étaient des écrevisses aux pattes bleues », relate-t-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Bonheur d’occasion est à la fois un restaurant (midi et soir) et un café.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La salle du restaurant Bonheur d’occasion, situé rue Notre-Dame Ouest

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sur la photo, le chef Philippe Gauthier entouré d’Angélique Custeau (à gauche) et d’Evelyne Forte (à droite) 1 /3





C’est Angélique Custeau qui a établi la carte des vins — sa première ! Tous les vins offerts sont bios, il y a quelques vins nature, mais pas que. « J’ai voulu aller chercher des trucs qui m’ont plu, mais qui vont aussi plaire à tous les clients », dit-elle. La carte des cocktails est quant à elle concoctée par Pierre-Étienne Phaneuf (Fleurs & Cadeaux, Marusan) et met de l’avant plusieurs produits du Québec.

Un soin particulier a été mis pour que tous les éléments du menu s’agencent bien ensemble. « C’est comme un album », s’exclame Philippe Gauthier. La musique est un autre marqueur du lieu. Une table tournante trône à côté de la machine à café et les clients peuvent même apporter leurs propres vinyles.

Le restaurant organise des évènements les dimanches « pour le quartier », affirme Philippe Gauthier. Le même quartier où se situe l’intrigue du livre de Gabrielle Roy Bonheur d’occasion. BBQ, fruits de mer, etc., l’équipe veut accueillir tout le monde. Une terrasse ouverte pour l’été sera aussi le lieu tout indiqué pour profiter de l’adresse et de son ambiance. Un bonheur qui n’est pas d’occasion, mais qui se multiplie !

4001, rue Notre-Dame Ouest, Montréal