Quelques nouvelles mode et beauté d’ici et d'ailleurs.

Un plus grand local pour Argent Tonic

La bijouterie Argent Tonic a déménagé sur le boulevard Saint-Laurent au cœur du Mile End. Ce nouveau local est plus grand et plus lumineux et les bijoux sont mis en valeur dans ce lieu où se trouvait il y a quelques années le restaurant Hotel Herman.

Aaron Maya a ouvert sa bijouterie Argent Tonic en 2002, sur l’avenue Laurier. Et 21 ans plus tard, il était prêt à un nouveau départ. « Ce quartier est très dynamique, il y a beaucoup plus de passage que sur Laurier, et il y a aussi beaucoup plus de touristes puisque le Mile End est dans tous les guides ! dit-il. Après la visite des bagels, ils viennent par ici ! »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le propriétaire de la boutique Argent Tonic, Aaron Maya

« Il y a aussi de belles boutiques et restaurants. Il y a la boulangerie Guillaume juste en face, et les boutiques de vêtements, Unicorn et Ça va de soi. Je suis ravi. »

La marque de commerce d’Argent Tonic ? Les bijoux sont des créations uniques. Les boucles d’oreilles, bagues, bracelets et colliers sont principalement en argent sterling et argent plaqué or 24 carats. « Ce sont des pièces fabriquées à la main. Il n’y a pas deux bijoux pareils, que ce soit dans la combinaison des pierres précieuses ou les couleurs. On achète les pierres précieuses directement, les émeraudes, rubis, aigues-marines, turquoises, tourmalines ou perles naturelles. On fabrique les bijoux, puis ils vont de l’atelier à la boutique, il n’y a pas d’intermédiaire », précise Aaron Maya. Les bijoux se vendent de 25 $ à 800 $.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les boucles d’oreilles de la boutique Argent Tonic sont des créations uniques. De gauche à droite, la première est en argent, 110 $, à côté argent plaqué or, 95 $, puis 95 $, celles avec des turquoises, 140 $, puis les dernières à droite, 95 $.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le coup de cœur d’Aaron Maya, les pierres tourmalines qui sont de plusieurs couleurs. Boucles d’oreilles, 130 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB ARGENT TONIC. Gourmette et perle de Tahiti, 540 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB ARGENT TONIC Bague en argent, 85 $ 1 /4







Il ajoute l’importance du service après-vente. « S’il y a un souci avec votre bijou, on s’en occupe, on prend soin de vous, c’est tellement important. » D’origine mexicaine, il est arrivé à Montréal il y a 34 ans alors qu’il avait 19 ans. « J’ai fait tous les métiers en arrivant, j’ai travaillé dans les champs, ça n’a pas été facile, mais je suis un travaillant », dit-il.

Son coup de cœur dans les bijoux ? « La beauté de la tourmaline. Cette pierre vient dans toutes les couleurs, vert, jaune, rose. Elle est magnifique. »

Tiffany & Co. rouvre ses portes à New York

PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexandre Arnault, vice-président directeur, produits et communications de Tiffany & Co., l’actrice Gal Gadot et Anthony Ledru, directeur général de Tiffany & Co. lors de la cérémonie officielle de la réouverture du magasin, à New York, mercredi dernier.

PHOTO TIFFANY, FOURNIE PAR REUTERS L’intérieur du magasin Tiffany & Co., à New York

PHOTO TIFFANY, FOURNIE PAR REUTERS L’impressionnant escalier en colimaçon chez Tiffany

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS Gal Gadot, ambassadrice du joaillier, lors de la réouverture du magasin

PHOTO TIFFANY, VIA REUTERS Œuvres d’art et comptoirs de bijoux se côtoient dans le magasin. 1 /5









Le magasin phare du joaillier américain Tiffany & Co. situé à New York sur la 5e Avenue à l’angle de la 57e Rue vient de rouvrir ses portes aux visiteurs. Les travaux de rénovation ont débuté en 2019 et ont pris plus de temps que prévu, mais « le résultat dépasse nos plus grands rêves », a affirmé le directeur général de Tiffany, Anthony Ledru.

En plus des comptoirs de bijoux, le cœur de ce magasin emblématique est constitué d’un impressionnant escalier en colimaçon. Près de 40 œuvres d’art sont réparties sur les dix étages du magasin, dont celles d’artistes tels que Damien Hirst, Julian Schnabel et Anna Weyant. Ce grand magasin avait ouvert en 1940, et a été immortalisé en 1961 grâce au film avec Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s (Diamants sur canapé).

Fondée en 1837 à New York par Charles Lewis Tiffany, Tiffany & Co. est célèbre dans le monde entier pour ses diamants, ses bagues de fiançailles et bijoux tout comme son emballage dans des boîtes turquoise.

15 ans de Dot & Lil

PHOTO FOURNIE PAR DOT & LIL Dot & Lil fêtent leurs 15 ans ce week-end !

C’est la fête ! Dot & Lil fêtent leurs 15 ans. Quinze années de produits pour le corps et le bain faits main, à Montréal, ce n’est pas rien ! Pour marquer le coup, une soirée d’anniversaire est prévue à partir de 18 h ce vendredi, et les festivités s’étireront tout le week-end, de 10 h à 18 h, avec des petites douceurs et quelques surprises, à la Maison Garçonne, boulevard Saint-Laurent. Une occasion en or de faire le plein de cadeaux pour maman (parce que c’est bientôt sa fête à elle aussi, oh que oui !), redécouvrir leur lait pour le bain ou pourquoi pas la toute nouvelle collection aux fleurs sauvages (pissenlit, trèfle ou échinacée).

Chouchous mimis

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Duo de chouchous, signé Soha & Co, en vente chez Simons

Des chouchous assortis pour la mère et la fille, qui dit mieux ? Jolie idée que voilà, signée Soha & Co, une marque de Granby connue pour ses bijoux, accessoires de maison et à cheveux de qualité. Les duos de chouchous sont offerts en deux couleurs au choix (pimpante ou violacée), en exclusivité chez Simons.

Le printemps au bout des doigts

IMAGE FOURNIE PAR BKIND La collection de vernis printemps été de BKIND

Ça commence à sentir le printemps, enfin ! L’envie de vous colorer les orteils vous démange ? Bonne nouvelle, la marque montréalaise de produits naturels et de qualité BKIND ajoute dimanche sept nouvelles couleurs à sa gamme déjà bien garnie. Au choix : rose bonbon, corail vif, jaune sable, rouge tomate, rouge-orange translucide et brillant, bleu ciel, et magenta nacré, des couleurs pensées selon chaque signe astrologique. Ces vernis véganes sont faciles à appliquer, sèchent rapidement et sont en prime de longue durée. Dur d’y résister !

16 $. En ligne et en boutique dès le 30 avril.