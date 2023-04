Un « je t’aime », un câlin, un mot doux ou un dessin. Il est facile de remplir de bonheur le cœur d’une mère. Mais puisqu’on a parfois envie de lui offrir un présent pour la remercier de son dévouement, voici quelques suggestions à explorer à l’approche du 14 mai.

Boîte à souvenirs

Les enfants grandissent trop vite, dit-on. Pour permettre à la jeune maman de garder précieusement des objets qui lui rappelleront dans quelques années de tendres moments, pourquoi ne pas lui offrir un endroit où ranger pyjama de nouveau-né, photos d’échographie, bracelets d’hôpital et toute autre chose significative à ses yeux ? On ne parle pas ici de vieilles boîtes à chaussures, mais plutôt des valises de naissance de l’entreprise Souvenirs du hangar, située au Lac-Saint-Jean. Ces jolies mallettes de bois créées de manière artisanale sont personnalisables. Un cadeau unique à conserver toute la vie.

À partir de 169,99 $. En ligne.

Présent parfumé

PHOTO FOURNIE PAR FLAMBETTE La collection de Flambette créée en collaboration avec Myriam Van Neste

La femme que vous souhaitez gâter adore les bougies ? Avec son pot réutilisable aux motifs printaniers d’un bleu vibrant, la nouveauté de l’entreprise trifluvienne Flambette saura lui plaire. Née d’une collaboration avec l’artiste Myriam Van Neste, cette bougie faite à la main dégage une fragrance de bois de sauge et de sel de mer. La collection comprend aussi une carte de souhaits et une boîte d’allumettes, offertes ensemble ou séparément. Soulignons que deux dollars par bougie vendue seront remis à la Croix-Rouge pour venir en aide aux Ukrainiens. Un présent fort joli, qui sent bon et qui fait du bien autour de lui.

50 $ pour la bougie, la carte et la boîte d’allumettes. En ligne et dans certaines boutiques.

Instant créatif

IMAGE FOURNIE PAR BRIN BRUN Coffret créatif pour fabriquer une suspension pour plante de l’entreprise brin brun

Un cadeau qui renferme non seulement un objet utile ou décoratif, mais qui est en soi un moment de détente. Voilà ce que proposent les coffrets créatifs de l’entreprise montréalaise brin brun qui contiennent tout le nécessaire pour mener à bien des projets d’artisanat. Fabrication de papier recyclé, de chouchous, de bougies, d’une laisse en macramé pour son animal de compagnie ou d’une corde en perles de bois pour suspendre une plante : les possibilités à découvrir sont nombreuses.

De 34,90 $ à 86,90 $. En ligne et dans certaines boutiques.

Un peu de douceur

PHOTO FOURNIE PAR BKIND L’ensemble cadeau fête des Mères de BKIND

Que maman préfère les fragrances fruitées, sucrées ou rafraîchissantes, l’entreprise montréalaise BKIND a ce qu’il lui faut pour lui permettre de dorloter sa peau. L’ensemble imaginé pour la fête des Mères regroupe une lotion corporelle hydrante, un baume pour les mains nourrissant et un baume à lèvres, tous des produits entièrement naturels, véganes et fabriqués au Québec. Une carte faite de papier ensemencé complète ce coffret. Il ne vous reste plus qu’à écrire un tendre message à votre maman chérie.

85 $ pour l’ensemble. En ligne et à la boutique BKIND.

Un bijou pour elle

PHOTO FOURNIE PAR HORACE JEWELRY Bijoux de la collection Mama

PHOTO FOURNIE PAR HORACE JEWELRY Bijoux de la collection Mama 1 /2



Les créatrices de la marque de bijoux québécoise Horace Jewelry, Alexandra Cloutier-Bernier et Marie-Josée Fleury, sont toutes deux devenues mères dans les deux dernières années. Et avec leur collection Mama, elles ont cherché à refléter ce qui est à leur avis le plus beau et le plus grand défi de leur vie. Cette année, en plus du collier et du bracelet, la bague gravée Mama s’est ajoutée à cette collection indémodable — ornée d’un zircon et offerte en argent sterling ou en argent plaqué or. Un cadeau que maman aura envie de porter en toute occasion.

45 $, en ligne ou dans les points de vente

De la lingerie et une cause

PHOTO FOURNIE PAR SIELLA Lingerie en coton biologique Siella

Siella est une marque de lingerie canadienne qui mise sur le confort et qui vient de lancer une collection de sous-vêtements en coton biologique certifié GOTS. Soutien-gorge, soutien-gorge léger (bralette), tanga et culotte de style brief sont offerts en trois couleurs (noir, blanc, lavande), et le t-shirt, en noir ou blanc. En plus, Siella fera un don pour tout article vendu durant le mois de mai à l’organisme Hébergement Femmes Canada. À noter que toutes les commandes sont expédiées dans des enveloppes et des sacs à vêtements compostables.

De 20 à 43 $, en ligne

Une pensée chocolatée



PHOTO FOURNIE PAR JULIETTE & CHOCOLAT L’ensemble gourmand de Juliette & Chocolat pour la maman qui aime cuisiner

Pour la mère qui aime cuisiner — et les sucreries —, Juliette & Chocolat a prévu l’ensemble cadeau rêvé. Celui-ci comprend le livre de recettes de la fondatrice Juliette Brun, Les brownies de Juliette, un sachet de pistoles de chocolat belge au lait, un autre de pistoles de chocolat belge noir ainsi qu’un pot de caramel à la fleur de sel. Et pour faire durer le plaisir, pourquoi ne pas préparer un délicieux plat de brownies en compagnie de maman ?

55 $, en ligne ou dans les points de vente

Une montre gravée

PHOTO FOURNIE PAR SOLIOS La montre Mini Solar

Envie d’offrir un cadeau spécial à maman cette année ? L’entreprise montréalaise Solios, qui fête ses quatre ans cette année, a spécialement conçu pour les poignets plus délicats la Mini Solar, une montre solaire élégante et fabriquée avec des matériaux durables. La cellule solaire permet à la montre de s’autorecharger et possède une réserve d’énergie de six mois, tandis que le verre minéral trempé est rehaussé d’un revêtement particulier pour limiter les rayures. On peut aussi y ajouter une petite touche personnelle en faisant graver un message à l’arrière de la montre.

330 $, en ligne