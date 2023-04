Rare commerce ouvert toute l’année dans le pittoresque village de Kamouraska, le chaleureux Chez Casgrain, petit café niché en retrait de la rue principale, est un véritable petit havre de paix — et de caféine ! — au cœur du village, par ailleurs quasi désert, lors de notre passage, plus tôt à l’hiver.

Avec ses grandes fenêtres qui assurent un franc ensoleillement, ses plantes vertes à profusion et sa petite musique douce, on s’y sent aussitôt accueilli. Et bien servi : ici, tout est fait maison (même les bagels !), le café provient d’un torréfacteur de Rimouski (Chapeau Moustache), et on travaille avec des producteurs locaux (tisanes, chocolat, etc.).

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Le café provient d’un torréfacteur de Rimouski (Chapeau Moustache).

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Et toutes les pâtisseries sont faites maison. 1 /2



Ouvert depuis l’été dernier, par Elaine Bossé et son conjoint Blake Love, le commerce est en fait une affaire de famille. Elaine a grandi dans la magnifique maison historique d’à côté, l’ex-auberge La Belle Blanche, construite par un certain Pierre Casgain, qui fut, pour la petite histoire, d’abord un magasin général, puis une banque. Son local (à l’arrière de la maison principale) appartient en outre à ses parents.

« Quand la chocolaterie [La Fée gourmande] qui était ici a déménagé, j’ai vu une occasion pour revenir dans la région et ouvrir un café, confie-t-elle. Ça manquait : un espace pour se regrouper et socialiser. » On nous promet d’ailleurs une terrasse à l’été, et plusieurs boissons glacées !

65, avenue Morel, Kamouraska