Les « deux Michel » et copropriétaires : Mitch Nguyen et Michel Lim

Le sous-sol sombre et chargé de La Belle Tonkinoise (rue Jean-Talon) s’est métamorphosé pendant la pandémie et abrite désormais un joyeux casse-croûte qui promet. Au menu chez Mange dans mon Hood : smash burgers, frites maison, poutine, et ambiance nostalgie garantie !

On l’aura compris, on est loin de la cuisine asiatique ascendant québécoise à laquelle nous ont jusqu’ici habitués les « deux Michel », Mitch Nguyen et Michel Lim, derrière le concept fusion de La Belle Tonki (rue Beaubien Est). Pensez plutôt cuisine de cantine, comme dans notre enfance. Avec un menu réduit, certes, mais non moins réconfortant. Tabourets en tourniquet inclus.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Mange dans mon Hood se spécialise dans les smash burgers.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Situé dans l’ancien local de La Belle Tonkinoise, rue Jean-Talon, le casse-croûte se veut rassembleur. 1 /2



Les smash burgers, ces petites boulettes hachées deux fois, gentiment écrasées sur le feu, pour un maximum de saveur (et de croustillant), sont ici servies en double dans un pain moelleux qui fond dans la bouche. La garniture est réduite à son strict minimum (tranche de fromage, oignon, tomate, laitue, cornichon), et ça marche très bien ainsi. Mention spéciale à la sauce maison qui donne un sacré goût de revenez-y. Pour faire passer le tout, un petit choix de vins nature, de bières de microbrasserie et d’autres boissons gazeuses exotiques à découvrir.

Bon à savoir : on a gardé, pour l’« hommage », la vieille affiche de La Belle Tonkinoise à l’avant du restaurant. Ne cherchez pas de mention de MDMH à l’extérieur, vous n’en trouverez pas. Par contre, et dès que le beau temps le permettra, des terrasses à l’avant ainsi qu’à l’arrière devraient attirer les amateurs. D’ailleurs, c’est le but : en faire un lieu de rassemblement, « sans devoir aller dans le Vieux-Port ». « Comme un genre de place Jacques-Cartier, dans Rosemont–La Petite-Patrie », confient les deux copropriétaires, complices et amis.

1380, rue Jean-Talon Est, Montréal