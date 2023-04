Les nombreux visages du nouvel Arte & Farina

Le 12 avril, Arte & Farina fête le premier anniversaire de son déménagement dans un nouveau local un peu plus à l’est, beaucoup plus grand et lumineux. On célèbre ça (mais surtout Pâques !) avec de la colomba, panettone typique de la semaine sainte, en vente sur place jusqu’à épuisement des stocks.