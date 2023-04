Le café-boulangerie derrière l’un des meilleurs croissants de Québec débarque dans la grande région métropolitaine. Pour sa quatrième succursale, Paillard a choisi de s’installer à Longueuil, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à l’intérieur du bâtiment qui abrite le magasin Archipel, maison vivante.

« On avait une énorme demande de nos clients. Notre boutique de la rue Saint-Jean est dans un coin très touristique. Chaque jour, quelqu’un demandait : “Quand venez-vous à Montréal ?” », explique Christelle Philippon, présidente de Paillard.

Si son équipe et elle ont opté pour ce grand local lumineux situé à proximité des Promenades Saint-Bruno, c’est notamment dans l’optique de collaborer à l’organisation d’évènements avec leur voisin, Archipel, centre de jardin nouveau genre ouvert depuis près d’un an.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le café-boulangerie offre une grande variété de pains.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE L’équipe de Paillard souhaitait créer une ambiance chaleureuse.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Un four à pizza trône dans un coin du local lumineux…

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE … ce qui est idéal pour cuire d’appétissantes pizzas.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Les pâtisseries donnent l’eau à la bouche.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Christelle Philippon (à droite), présidente de Paillard, en compagnie de son mari et associé, Amroune Salah 1 /6











Sur place, les habitués de Paillard retrouveront leurs produits favoris : les croissants et autres viennoiseries, les sandwichs, dont le fameux jambon brie, des pâtisseries alléchantes, des pizzas à déguster sur-le-champ ou à emporter et même, pour quelques jours, des chocolats de Pâques. Sans oublier une grande variété de pains, évidemment.

« On a bossé très, très dur pour que l’expérience Paillard soit la même. On a essayé de recréer un établissement chaleureux et cozy », poursuit la présidente. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette populaire boulangerie de Québec, sa présidente insiste sur un point : non, il ne s’agit pas d’une chaîne. « Tous nos produits sont artisanaux. Ils sont tous faits maison, malgré l’expansion », décrit-elle. « Avec des produits locaux », précise son mari et associé, Amroune Salah.

8100, boulevard Cousineau, Longueuil (Saint-Hubert)