Le 12 avril, Arte & Farina fête le premier anniversaire de son déménagement dans un nouveau local un peu plus à l’est, beaucoup plus grand et lumineux. On célèbre ça (mais surtout Pâques !) avec de la colomba, panettone typique de la semaine sainte, en vente sur place jusqu’à épuisement des stocks.

Il y a deux formats (500 g et 1 kg) et deux parfums : classique avec amandes et agrumes confits (cédrat et orange) ou chocolat et abricots. En tout, 72 heures sont nécessaires pour préparer la colombe. À la différence du panettone de Noël, le gâteau est recouvert d’une craquante croûte d’amandes. Avec un verre de franciacorta, bulle italienne en méthode « champenoise », ou de moscato pas trop sucré, c’est l’extase garantie !

Ouvert d’abord rue Ontario Est il y a sept ans par Sandro Carpene et Mirko D’Agata (aujourd’hui chef du groupe Pizzeria NO. 900), l’Arte & Farina nouveau a plusieurs visages. La pimpante Ivana Ménard, nouvelle partenaire d’affaires de Sandro Carpene, vous accueille le matin pour un café et une pâtisserie, le midi pour un sandwich, un carré de pizza ou un plat de pâtes fraîches, l’après-midi pour un autre café ou un negroni sbagliato, le samedi pour la porchetta hebdomadaire avec spritz, et ainsi de suite.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La Colomba di Pasqua est faite avec sensiblement la même pâte que le panettone.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le nouveau local de l’Arte & Farina est vaste et lumineux.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ivana Ménard et Sandro Carpene sont copropriétaires de l’Arte & Farina 2.0.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le bombolone est prêt à recevoir la crème de votre choix.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les présentoirs se remplissent de pizza al taglio et de sandwichs, à midi.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ivana Ménard choisit d’excellents vins.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La colomba est couverte d’une croûte d’amandes bien craquante.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le spritz est populaire, surtout le samedi, avec la porchetta. 1 /8















Avec l’arrivée du beau temps et de la terrasse, la polyvalente adresse testera l’aperitivo. D’ailleurs, les goûts d’Ivana Ménard en matière de vin sont impeccables, alors n’hésitez pas à commander un verre de pinot gris ou de cerasuolo d’Abruzzo. La jeune femme, qui a étudié en marketing et en développement durable, a travaillé au Nora Gray et à l’Impasto, entre autres, deux garanties de bon goût.

En côtoyant Andreas Vecchio, propriétaire du chouette Bar Caffettiera, au centre-ville, et Ryan Gray (Nora Gray, Elena et Gia), elle a appris ce qu’elle appelle l’hospitalité à l’italienne.

« Je trouve ça tellement beau, tous ces moments où les gens se réunissent autour de la nourriture. Je suis fière des 40-50 habitués qui reviennent et dont je connais systématiquement la commande. J’aime faire partie de leur vie. La restauration, c’est un métier en montagnes russes, alors dans les moments difficiles, je me raccroche à ça ! », déclare Ivana Ménard. La colombe de Pâques de 39 $ à 68 $ et peut être réservée en ligne.

1550, rue Sainte-Catherine Est, Montréal