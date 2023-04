Ces artisans ne font pas que du chocolat : ils créent de véritables œuvres d’art à base de cacao. Découvrez huit créations québécoises, spécialement confectionnées pour Pâques.

Lecavalier Petrone

Dans chaque œuf surprise de Lecavalier Petrone se nichent de délicieuses figurines en chocolat accompagnées de perles croustillantes et de petits œufs. Depuis qu’elles ont ouvert leur atelier-boutique, Chloé Migneault-Lecavalier et Loïse Desjardins-Petrone ont fait de Pâques une tradition incontournable avec leurs œufs peints à la main — un à la fois ! — par leur équipe d’artistes chocolatières. Un concours de coloriage permettra d’ailleurs cette année à trois gagnants de recevoir une réplique de leur dessin sur un œuf en chocolat.

Gaël Vidricaire

PHOTO FOURNIE PAR GAËL VIDRICAIRE La floraison printanière de Gaël Vidricaire

La floraison printanière : voilà le thème choisi par Gaël Vidricaire pour ses toutes dernières créations pascales. Pétales de crocus, feuillage de jonquilles et cerisier en fleurs ont été réalisés à la main à partir d’œufs en chocolat, dont la matière première provient de la maison Chocolaterie de l’Opéra. La coque intérieure de ces trois moulages est quant à elle sertie d’éclats de rose des sables au chocolat au caramel. Poétique et majestueux !

Ernestine

PHOTO AURORE CHOLLET, FOURNIE PAR ERNESTINE Les œufs printaniers d’Ernestine

L’artisane chocolatière Véronique Éthier a constamment des compositions colorées en tête. Les œufs printaniers d’Ernestine (anciennement connue sous le nom Noir Chocolat) ont ainsi été créés en laissant libre cours à son imagination, pour faire plaisir à tous ceux qui gardent un cœur d’enfant. Cette année, créativité et couleur sont au rendez-vous pour donner naissance à des agencements doux et lumineux, directement confectionnés dans l’atelier situé avenue du Mont-Royal Est.

La cabane sur le roc

PHOTO FOURNIE PAR LA CABANE SUR LE ROC Un moulage de la collection de Pâques de La cabane sur le roc

Installée à Saint-Joseph-du-Lac, Gabrielle Rivard-Hiller s’est inspirée de la forêt pour créer la collection de Pâques de La cabane sur le roc. Ours, nids de rongeurs et renards s’ajoutent donc à sa gamme plus classique de poules en chocolat et d’œufs surprises garnis de sucreries à l’érable (pralinés, biscuits, tire-éponge…). Les moulages creux sont quant à eux parsemés de pépites d’érable qui donneront inévitablement l’envie d’organiser une chasse aux œufs dans l’érablière.

État de choc

PHOTO FOURNIE PAR ÉTAT DE CHOC L’œuf de Pâques d’État de choc

De son atelier qui a pignon sur le boulevard Saint-Laurent, dans la Petite Italie, l’équipe d’État de choc a cherché à créer une édition spéciale de son œuf de Pâques en puisant son inspiration dans ses souvenirs d’enfance. Un nuage de mousse de pacanes chocolatées, du caramel tendre, des pacanes croquantes et du chocolat au lait (fait sur mesure, en petits lots, à Montréal) s’allient ainsi pour créer une expérience de dégustation unique, aux textures différentes.

Catherine Méra

PHOTO FOURNIE PAR CATHERINE MÉRA La chocolatière Catherine Méra a choisi de créer ses œufs de Pâques autour du thème des sentiments.

Cette année, la chocolatière Catherine Méra a choisi de créer ses œufs de Pâques autour du thème des sentiments, en cherchant à capturer certaines émotions comme la passion, la tendresse, le réconfort et la confiance — qui l’animent au quotidien dans son art et la poussent à se réinventer. Les boutiques de Baie-Saint-Paul et de Québec proposent de grands œufs remplis de surprises (chocolats, pâtes de fruits, caramels…), des boîtes de 6 ou 12 petits œufs, ainsi que des poulettes (garnies elles aussi !), le tout confectionné à partir de chocolat Valrhona.

Choco Chocolat

PHOTO FOURNIE PAR CHOCO CHOCOLAT Les animaux iconiques de Choco Chocolat sont de retour pour Pâques.

Poussins au caramel praliné, lapins framboise et ganache ou œuf à la guimauve et à l’érable, les animaux iconiques de Choco Chocolat sont de retour pour Pâques, au grand plaisir des petits et des grands. Un coco surprise peint à la main est également offert en trois formats, le plus grand cachant un lapin riz soufflé, un lapin à l’érable et quatre cocos plein chocolat, tandis que les plus petits sont remplis de cocos plein chocolat. Le tout élaboré dans l’atelier-boutique de Joliette.

Fays, terroir chocolaté

PHOTO FOURNIE PAR LA CHOCOLATERIE FAYS Pour Mathilde Fays, fondatrice de la chocolaterie Fays, à Oka, Pâques est une grande source d’inspiration et le moment de l’année idéal pour s’éclater. D’Alfred le cochon à Bernie le mouton, en passant par Lucie la grenouille et Philou le Lapinou, jusqu’aux charmantes abeilles butineuses, toutes les pièces sont montées à la main ! Les moulages des lapins de Pâques ont quant à eux été créés à partir de la collection de moules antiques de son père chocolatier.

