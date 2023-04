Une chasse aux cocos qui se termine par un appel du lapin de Pâques. Voici ce que propose l’entreprise Charlojeu, qui a réinventé cette activité incontournable du week-end pascal.

Oubliez la simple recherche d’œufs en chocolat dissimulés entre les coussins du divan. La boîte Chasse aux cocos – les épreuves de Lapin coquin invite notamment les enfants à découvrir des indices grâce à une paire de lunettes 3D, à ouvrir un œuf rempli de pâte gluante ou encore à résoudre des énigmes.

On a tenté l’expérience avec quatre fillettes âgées de 2 à 9 ans et elles ont trouvé cette activité d’une durée d’environ 60 minutes « vraiment géniale ». Les préparatifs nécessaires sont bien expliqués et deux niveaux de difficulté sont offerts. Seul bémol, la petite taille des chocolats fournis.

32,99 $, en ligne et dans certains magasins et épiceries