À titre de « curatrice » pour le site Etsy, Martha Stewart a regardé des centaines de produits proposés par de petites entreprises afin de composer sa première « collection » printanière, dévoilée cette semaine. Une centaine d’articles confectionnés notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne ont obtenu son sceau « Good Things ». La Presse a eu le plaisir d’annoncer à deux entrepreneurs du Québec qu’une (et même deux) de leurs créations figuraient parmi les coups de cœur de la reine du bon goût. Les voici.

Atelier Bussière : la beauté de la pierre naturelle

Deux articles de BussièreBoutique ont attiré l’attention de Martha Stewart : le pot FOGO, un petit contenant en merisier coiffé d’un couvercle en marbre, ainsi que quatre sous-verres en marbre. Ils sont confectionnés dans la région de Lac-Mégantic par Atelier Bussière, une petite entreprise établie à Lac-Drolet, qui travaille la pierre naturelle de différentes façons.

PHOTO JESSICA GARNEAU, LA TRIBUNE Jean-François Bussière, propriétaire d’Atelier Bussière, donne une nouvelle vie aux retailles de pierre naturelle, que ce soit le marbre ou le granit.

« J’ai l’impression d’avoir gagné le million ! », s’est exclamé le propriétaire, Jean-François Bussière, un gestionnaire aux multiples idées, en apprenant la nouvelle.

Il y a une fierté de voir que Martha Stewart a porté son regard sur deux de mes produits. C’est une belle approbation, provenant de quelqu’un de cette envergure-là. Jean-François Bussière, propriétaire d’Atelier Bussière

PHOTO MÉLANIE BUSSIÈRE, FOURNIE PAR ETSY CANADA Cet ensemble de quatre sous-verres confectionné par Atelier Bussière est en marbre Pearl Grey, provenant de Géorgie, aux États-Unis. Prix : 65 $

Et si désormais les commandes se multipliaient grandement grâce à la touche de Martha Stewart ? Il se dit prêt à relever le défi, avec les deux autres membres de sa petite équipe, qui travaillent dans l’atelier. « On se trouve dans la MRC du Granit, où l’industrie de la pierre est très présente, explique-t-il. Beaucoup de fabricants de comptoirs sont installés ici et génèrent des retailles. Je vais souvent piger dedans pour fabriquer des petits objets et des composantes qui serviront dans la confection de luminaires et de meubles. »

Les objets qu’il propose sont réalisés en collaboration avec des designers et des créateurs. « Ce sont des produits qu’on peut garder toute sa vie, précise-t-il, à cause de la nature de la matière avec laquelle on travaille. »

Us et Coutumes : un porte-étendard remarqué

Les bancs d’entrée en noyer avec rangement intégré de la société montréalaise Us et Coutumes, offerts depuis neuf ans sur Etsy, ont aussi soulevé l’intérêt de Martha Stewart.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les copropriétaires de l’entreprise Us et Coutumes, Vincent Cloutier et Alicia Baron (au centre), cherchent à diversifier leur offre et sont prêts à répondre à la demande, avec la précieuse collaboration de leur employée, Laurence Desmarais.

« Je suis agréablement surpris », a indiqué le copropriétaire de l’entreprise Vincent Cloutier, lorsque La Presse l’a avisé. « On s’est spécialisés dans le mobilier d’appoint en bois de grande qualité, expédié à plat comme le mobilier d’IKEA, et Etsy nous a ouvert les portes du marché américain. Le banc a été notre porte-étendard et nous a beaucoup servis. »

PHOTO JS DENOMME, FOURNIE PAR ETSY CANADA Les bancs d’entrée en noyer avec rangement intégré de la société montréalaise Us et Coutumes ont soulevé l’intérêt de Martha Stewart. Prix : 662,93 $ (26 po — 0,66 m — de long)

Depuis la pandémie, l’entreprise cherche à diversifier ses produits et à être plus présente sur le marché québécois, en réalisant davantage de produits sur mesure, révèle le designer industriel, qui a conclu en 2021 un nouveau partenariat avec Alicia Baron, elle aussi designer industrielle. « Le design est au cœur de tout ce qu’on fait », précise Vincent Coutier.

PHOTO JS DENOMME, FOURNIE PAR ETSY CANADA Banc d’entrée en noyer

Que quelqu’un comme Martha Stewart, qui a un regard très aiguisé et est à la recherche de produits plus exclusifs, mette un sceau d’approbation sur un de nos meubles, c’est super flatteur. Vincent Cloutier, copropriétaire d’Us et Coutume

En allant sur le site d’Etsy, les consommateurs vont constater que le choix de configurations est assez vaste, fait-il remarquer. « Il s’agit d’une porte d’entrée vers notre boutique Etsy, où nous offrons une quinzaine de produits principalement en bois, dont des bancs, des tablettes avec porte-manteaux, des consoles, des planches à découper, des crochets muraux… C’est très varié. »