Il y a eu plusieurs vagues de « dépoussiérage » du menu de cabane à sucre. La première, menée par Martin Picard, Vincent Dion-Lavallée et leur équipe, a donné tout un élan à la tradition québécoise par excellence. D’autres sucreries et restaurants ont emboîté le pas. Si bien qu’aujourd’hui, grand nombre d’établissements proposent des « repas de cabane » raffinés pendant les mois de mars et avril. Voici quelques-uns des plus alléchants de 2023.

Perles et Paddock y va d’un brunch des sucres les samedis et dimanches jusqu’au 2 avril. Pour 45 $ par personne, la table recevra trois costauds services de plusieurs plats, dont quelques-uns sont végétariens, comme les fèves au four avec champignon hydne hérisson, tomate et mélasse, les tagliatelles de betterave et la salade de chou rehaussée. La base est traditionnelle, mais l’interprétation, très libre.

Pour le même prix, le Marché Artisans de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth met en vedette les produits de la sucrerie Virgin Mady, en Estrie. Il y a un cassoulet maison, des œufs mollets à l’huile de truffe, de la soupe aux pois, des légumes rôtis au sirop d’érable, des oreilles de crisse avec ketchup fumé, des mignardises et une station de tire. Un menu végétarien complet est également proposé et les enfants mangent pour 18 $. La saison s’étire jusqu’au 10 avril.

Au Richmond, on s’empiffre de jour également, les week-ends des 25 et 26 mars et des 1er et 2 avril, entre 10 h et 15 h. Pour 55 $ (25 $ par enfant), la table partage de la saucisse maison au porc, au cheddar et à l’érable, de la truite fumée à l’érable, un millefeuille à l’érable, au boudin et au foie gras, du bacon et du jambon. Il y aura par la suite un choix de plats principaux et un dessert.

La réputée Maison Boire, à Granby, a sa propre petite érablière d’une centaine d’entailles. Elle fait un seul repas, le soir du dimanche 26 mars. Le menu à 85 $ (il faut ajouter 60 $ pour l’accord vins) comprend cromesquis de foie gras, soupe aux pois, entrée de choux de Bruxelles et bacon, bonbons de truite à l’érable, pâté de cochon à l’ancienne avec légumes et pouding chômeur non conventionnel.