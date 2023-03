En cuisine, on retrouve notamment Antony Labelle et Guillaume Vignola (anciennement de Lustucru).

Coup de cœur pour le champignon portobello servi entre du manchego et une sauce aux petits pois avec croûtons, roquette et oignons caramélisés (pour 9 $).

Il faut souligner à quel point les plats sont savoureux, généreux et abordables. Celui de patatas bravas coûte 5 $.

Beaux vins et menu ibérique dans La Petite-Patrie

La Buvette Pompette occupe depuis décembre le local de la rue Saint-Zotique autrefois maison du Beaufort Bistro, déménagé tout près, sur la Plaza Saint-Hubert.

Elle remplit pleinement sa vocation « de quartier ». C’est sans réservation, donc on y passe à l’improviste pour l’apéro ou on y étire une fin de soirée. On aime sa carte avec des vins autant aventureux que droits qui change fréquemment – l’un des huit copropriétaires (!) possède l’agence de vin Ward & Associés –, mais aussi son menu ibérique, hommage aux racines espagnoles d’un autre copropriétaire, Federico Rivas (Chez Baptiste).

On dévore les croquetas du moment ou un portobello divinement servi entre du manchego et une sauce aux petits pois avec croûtons, roquette et oignons caramélisés. « C’est sans prétention », souligne une des copropriétaires, Ariane Paradis, mais il faut vanter les détails savoureux des petits plats fort abordables au menu.

« Il y a vraiment une belle réponse du quartier, se réjouit cette dernière. C’est souvent plein et nous avons des habitués. Il y a l’esprit de petite place chaleureuse avec de l’ambiance que nous voulions reproduire. »

Précisons que la Buvette Pompette est ouverte tous les jours, que la cuisine ferme à 1 h du matin et qu’on y sert depuis peu les brunchs le dimanche avec des cocktails, des cafés alcoolisés ou encore un Spritz sans alcool. Ça roule !

414, rue Saint-Zotique Est, Montréal