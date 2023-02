Il y a du mouvement dans le secteur de la Place Gare Viger, où un grand projet de revitalisation est en cours. En plus des tours à condos locatifs et de nouveaux espaces de bureaux, y a poussé récemment le nouvel hôtel Hyatt Centric Ville-Marie. Ouvert en novembre, l’endroit abrite le restaurant Cartier Arms, au design signé Gauley Brothers, inspiré par les clubs privés modernes de Londres et des hôtels ferroviaires canadiens de la fin du XIXe siècle.

Pour mener à bien l’endroit, qui se veut ancré dans la culture locale montréalaise, le promoteur immobilier Groupe Jesta a fait appel à des restaurateurs d’expérience : le groupe Burgundy Lion, connu pour leur pub éponyme, mais aussi pour Bishop & Bagg et Wolf and Workman. Même s’il est situé dans un hôtel, Cartiers Arms se veut un véritable « restaurant de quartier ».

En apéritif, pm fait un clin d’œil au site historique, avec une carte axée sur les martinis. On peut même créer son propre cocktail, grâce à un éventail de choix de gins, de vodkas et de vermouths. Pour le digestif, on propose un whisky élaboré par Toby Lyle, fondateur et copropriétaire du groupe Burgundy Lion et sommelier de whisky, avec du Marker’s Mark.

Côté bouffe, le chef exécutif Marco Santos propose une cuisine fusionnant influences britanniques et québécoises, avec un accent mis sur l’approvisionnement local et les producteurs d’ici. « On veut faire connaître aux touristes tout ce qui se fait de bien et de bon localement », indique M. Lyle. Pensez carpaccio de bœuf, kebab d’agneau, smash burger, steak frites, côte de porc Beaurivage avec chou beurré et sauce moutarde, du sticky toffee puding au dessert et, spécialité britannique par excellence, un menu brunch bien costaud.

Cartiers Arms est ouvert 7 jours sur 7, de 7 h à 1 h du matin.

621, rue Notre-Dame Est