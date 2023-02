On va chez Gigi’s pour la pizza romaine… et tout le menu !

À travers les bons coups et, parfois, les moins bons, nos critiques de restaurants vous racontent leur expérience, présentent l’équipe en salle et en cuisine, tout en expliquant ce qui a motivé le choix du restaurant. Cette semaine : Gigi’s déli et pizza, un comptoir à l’italienne situé à Rosemère.

Pourquoi en parler ?

Gigi’s est sur notre liste depuis un moment. D’abord, parce que le petit comptoir de Rosemère est ce genre d’endroit parfait (et abordable) pour dépanner, que ce soit pour attraper des parts de pizza romaine sur le pouce ou un arrêt lunch. Ensuite, parce que l’endroit a justement remporté le prix de la meilleure pizza romaine au Québec, au dernier Pizza Fest. Finalement, vous êtes nombreux à demander des adresses hors de l’île de Montréal. Voici donc trois excellentes raisons pour en faire notre critique de la semaine !

Qui sont-ils ?

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un trio gagnant : le directeur Sean Bishop, le copropriétaire Francis Lorrain et le chef de cuisine Bryan Kamanjian

Il y a une quatrième raison, en fait : Francis Lorrain, un restaurateur d’expérience qui fait bien les choses. C’est lui qui est derrière Le Boating Club, sans doute le premier restaurant cool de Laval. Il a aussi fondé avec d’autres partenaires Les Trois Moineaux, une maison de négoce qui produit des vins issus du terroir du Niagara. Avec sa mère, Ginette Lorrain, il a aussi ouvert la Boucherie Lorrain – Gigi’s est d’ailleurs situé dans le même lotissement commercial. Chez Gigi’s, il peut compter sur le précieux soutien de son chef de cuisine Bryan Kamanjian et du directeur Sean Bishop.

Notre expérience

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La pizza al taglio est en vedette ici.

C’est un front froid à vous glacer les veines qui assaille le Québec lorsque je m’arrête avec ma famille chez Gigi’s, un samedi après-midi. L’endroit est presque vide – il est 14 h, une drôle d’heure pour prendre son repas du midi –, mais se remplira finalement de quelques habitués et d’amis.

Il fait froid, très froid – et la porte ferme mal, laissant entrer le vent mordant chaque fois qu’un nouveau client s’amène. J’ai donc besoin de me réchauffer, et ça presse ! Ça tombe bien, une soupe tortellini est à l’ardoise. C’est l’antidote parfait à cette température ! Le bouillon tomaté est savoureux, bien équilibré. Y baignent de dodus tortellinis au veau et le tout est parsemé d’une généreuse portion de parmesan. Simple, mais très bien fait.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une sélection des pizzas romaines à la carte

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le pain des sandwichs est une ciabatta à la croûte bien croustillante.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le tartare de bœuf et ses accompagnements

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Cannoli maison et autres douceurs pour terminer le repas en beauté 1 /4







Le menu est simple : pizza al taglio – la vaste sélection est en évidence derrière le comptoir, permettant de choisir avec les yeux –, sandwichs servis sur pain ciabatta (saucisses italiennes grillées, porchetta maison, poulet grillé, chèvre et pesto…), quelques plats de pastas et des tartares.

Sans surprise, fiston jette son dévolu sur la pizza pepperoni et fromage, la favorite des enfants. Je lui en vole quelques bouchées ; la pâte est bien croustillante tout en restant tendre sous la dent, rien à redire aux garnitures, c’est tout à fait réussi.

La pizza romaine de la maison est la raison pour faire un détour. Et il y en a pour tous les goûts : des classiques margherita ou mortadella et pistaches, en passant par la patate, une pizza blanche avec pommes de terre, fromage taleggio et pancetta ou encore l’intrigante réinterprétation de la carbonara, parsemée d’œufs mollets et de guanciale sur une crème de parmesan.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On peut composer sa propre boîte à emporter avec différentes parts de pizzas de son choix.

L’amoureux ne dit pas un mot : il est trop occupé à mordre dans son très satisfaisant sandwich garni d’escalopes de poulet à la milanaise, avec mayo au citron et fromage provolone. Le pain ciabatta est particulièrement réussi, avec sa croûte croustillante, un peu frite, et son intérieur moelleux.

Comme la Boucherie Lorrain est voisine, la grande majorité des viandes servies vient de là. C’est le cas pour les tartares, une spécialité de la boucherie désormais offerte au déli, à la demande générale. J’opte pour le tartare de bœuf à la truffe. Le goût de cette dernière est bien dosé – on peut facilement pécher par excès d’huile de truffe ! –, mais je ne suis pas particulièrement conquise. La viande est très bonne et fraîche, découpée en petits cubes parfaits, mais l’assaisonnement n’est pas particulièrement intéressant : beaucoup d’oignons verts, manque d’acidité et de sel. Et les croûtons servis sont rances. La petite verdurette vient avec une émulsion bien acidulée et les frites sont correctes – j’aime bien la mayo épicée bomba qui les accompagne, bien relevée. La prochaine fois, je me promets d’essayer le tartare de bœuf façon césar.

Aucun regret par rapport au cannoli maison. La ricotta fouettée est pleine de saveur, pas trop sucrée, parsemée de pistaches. On lui fait la fête, et on se bat pour la dernière bouchée !

Dans notre verre

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Des cocktails d’inspiration italienne, parfaits pour l’aperitivo, se dégustent chez Gigi’s, comme le Limoncello Spritz.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La courte carte des vins en importation privée tourne régulièrement. Il y a évidemment toujours un arrivage des Trois Moineaux ! 1 /2



Sodas italiens et café bien corsé sont de belles options sans alcool. Pour ceux qui ont envie de trinquer, l’endroit offre des cocktails à l’italienne (spritz classique ou au limoncello, negroni, sbagliato…), des bières italiennes et une courte sélection de vins d’importation privée qui tourne régulièrement. Évidemment, ceux des Trois Moineaux, dont le pinot noir, un petit jus léger et fruité facile à boire et à aimer, sont toujours de la partie !

Prix

La pizza al taglio vient en deux formats : une portion (entre 4 $ et 9 $) ou six portions (20 $ à 42 $). Les sandwichs se détaillent à plus ou moins 20 $, tout comme les plats de pâtes. Quant aux tartares, ils sont un peu plus chers, à 32 $.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une cliente repart avec un sourire satisfait.

Bon à savoir

L’endroit est assez petit et accueille une vingtaine de personnes, tout au plus. Malgré son côté exigu, il demeure accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y a quelques options végétariennes au menu, mais presque rien pour les véganes, et il est difficile, voire impossible, d’y manger sans gluten. Ouvert du mercredi au samedi, de 11 h 30 à 18 h.