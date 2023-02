Le Quartier latin va mal, dit-on. L’effervescent secteur montréalais a perdu son éclat d’antan, avec la fermeture de nombreuses institutions et des enjeux sociaux qui font les manchettes. Mais ce pôle attractif, qui compte notamment La Grande bibliothèque, l’UQAM, le Cégep du Vieux Montréal, le CHUM et le parc Émilie-Gamelin, pourrait bientôt retrouver de son lustre.

C’est du moins ce qu’espère l’équipe qui s’active ces jours-ci à la revitalisation de l’Espace St-Denis, qui comprend le théâtre du même nom, un cabaret et un tout nouveau restaurant, Le Molière par Mousso. L’établissement prend place à l’étage, dans un local très lumineux situé à l’angle de la rue Saint-Denis et du boulevard De Maisonneuve.

La reconfiguration des lieux vient du nouveau propriétaire, Jean Pilote, connu pour avoir relancé le Capitole de Québec. Il a fait appel à l’expertise de A5 Hospitality pour la gestion, s’est allié avec Antonin Mousseau-Rivard, qui agit à titre de directeur gastronomique, en plus de Daniel Vézina, qui a accepté un mandat de chef consultant. « On veut vraiment s’établir comme un endroit pilier de la gastronomie sur Saint-Denis en bas de Sherbrooke », résume Antonin Mousseau-Rivard, qui travaille en étroite collaboration avec Samuel Sauvé Lamothe (Laurie Raphaël Montréal, L’Express, Le Boulevardier), chef exécutif de l’Espace St-Denis, et Jean François Pigeon, un ancien du Mousso, comme chef de cuisine du Molière.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Soupe à l’oignon en pâte feuilletée

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Antonin Mousseau-Rivard, entouré de Samuel Sauvé Lamothe, chef exécutif de l’Espace St-Denis et Jean François Pigeon, chef de cuisine du Molière

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le classique tartare de bœuf

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’espace, lumineux, est inspiré des grandes brasseries parisiennes. Le décor a été conçu par l’équipe de CAMDI DESIGN.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Oeuf mayonnaise et céleri rémoulade

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le Molière peut accueillir 150 personnes et compte aussi une salle privée pour recevoir les groupes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le foie de veau à la grenobloise.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un bar trône à l’entrée du Molière par Mousso.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Foie de gras avec gelée au cidre

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’entrée du Molière par Mousso, sur la rue Saint-Denis. 1 /10



















Même si le nom « Mousso » est accolé à ce projet, ne vous y méprenez pas, on est loin d’un menu gastronomique de fine cuisine. Avec Le Molière, le chef retourne à ses premiers amours : la cuisine de brasserie française. « Ce sont des plats que j’aime, que les gens aiment. L’idée n’est pas de réinventer la roue, ou de faire de la bistronomie, mais de servir des vrais classiques, bien faits, assumés. Et c’est ce que j’aime de ce projet-là ! » Au menu : œuf mayo et céleri rémoulade, soupe à l’oignon en pâte feuilletée, foie de veau à la Grenobloise avec sa sauce beurre noisette, doré meunière, homard en thermidor, gratin dauphinois…

C’est le sommelier d’expérience Andrew Read (Manitoba, Hotel Herman) qui s’occupe de la carte des vins. « Je travaille beaucoup dans le bio et en importation privée. Il y a bien sûr des classiques que les gens connaissent bien, mais aussi du nature, du funky. Il y aura des choix pour tous les goûts », assure-t-il.

En tant que directeur gastronomique de l’endroit, Antonin Mousseau-Rivard supervise aussi le côté traiteur de l’Espace St-Denis – il est en terrain connu, avec l’expérience acquise au Musée d’art contemporain, dont il menait le volet restauration avant d’ouvrir Le Mousso. Il travaille aussi actuellement à concevoir le menu du Marie-Louise, un piano-bar avec jolie terrasse en hauteur donnant sur Saint-Denis qui ouvrira ce printemps, où la carte sera plutôt axée sur les petites bouchées.

Le Molière par Mousso est actuellement ouvert du mardi au samedi, de 17 h à 23 h, mais sera à terme en action toute la semaine, midi et soir.

1560, rue Saint-Denis