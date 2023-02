Apportez votre vin aux Mômes

Aux Mômes, économies peut rimer avec gastronomie. Le restaurant a la même – et plus en plus rare – formule « apportez votre vin » que l’ancien restaurant auquel il succède à son adresse de la rue Villeray. Le Tandem, que les propriétaires tiennent aujourd’hui à Verchères, avait une clientèle fidèle depuis de nombreuses années, ce qui a facilité l’ouverture des Mômes, tenu par le couple Yoann Van Den Berg et Marie Voyer.