Western et BBQ texan au Centropolis

Nous avons d’abord rencontré Cédrick Vanier alors qu’il organisait ponctuellement des évènements éphémères chez Roger Picnic, sur la Rive-Sud. Ce passionné de cuisine sur fumoir style sud-ouest américain nous avait impressionnée par la qualité de ses viandes fumées, sans oublier sa fameuse sauce BBQ fumée commercialisée sous le nom de Projet Saint-Mathieu.

Il n’est pas très surprenant que son talent soit arrivé aux oreilles du restaurateur Jack Gaspo et de ses associés au sein de Food Love Generation (Slice Gang, Jack le Coq, Industria Pizza + Bar…), Olivier Primeau et Lino Lozza, qui lui ont offert l’occasion de montrer de quel bois il se chauffe. Ainsi est né en décembre Jack Flat BBQ, situé dans un vaste local du Centropolis Laval, où trône dans une salle vitrée un immense fumoir alimenté au bois d’érable, qui roule jour et nuit !

Espérant se démarquer avec une offre unique, l’endroit veut attirer les amateurs de western, qui sont invités à chausser leurs bottes et chapeaux de cowboy pour vivre l’expérience totale, au son de la musique country. « Il n’y a pas de place en ce moment qui met de l’avant le country et pour moi, ça va tellement bien avec le style de bouffe BBQ texan. Le monde embarque à fond, on tasse les tables, ça fait de la danse en ligne ! », s’étonne encore le chef.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un aperçu du vaste menu, idéalement à partager, du Jack Flat BBQ

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Cédrick Vanier peut compter sur un allié de taille pour fumer sa viande.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le country est à l’honneur chez Jack Flat BBQ.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les smash burgers, un des mets les plus populaires du restaurant

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le vaste local compte 200 places à l’intérieur. L’été prochain, une terrasse pouvant accueillir 135 clients sera ajoutée à l’extérieur.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Sur la mezzanine, un coin bar et quelques jeux d’arcade

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jack Flat BBQ a ouvert en décembre au Centropolis Laval. 1 /7













Le menu, lui, est pensé sous le signe du partage. On invite les gens à commander une sélection de viandes fumées de la maison (brisket, côtes levées, flanc de porc, dinde) et leurs accompagnements, servis sur des plateaux posés au centre de la table : patates frites dans le gras de bœuf (récupéré de la cuisson du brisket), macaroni au fromage, salade de chou ou de betteraves, poutine, chili… Sans oublier la sélection de smash burgers, très populaires, et tout pour se rafraîchir le gosier. Un petit set carré avec ça ?

520, promenade du Centropolis, Laval